Olmadı, olmayacak demek değil

Dua edeceğiniz zaman hemen önce aklınıza şu ayeti getirin.
"Rabbul alemin olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz"
(81. Tekvir: 29)
Duanın tesirini kesen en önemli güç kişinin kendisinde bulunan vehim vesvese kuvvesidir. Şeksiz şüphesiz kabul olacağından emin olarak dua edilmeli.
(Yani "inanç" frekansına çıkın.)
Allah kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmezmiş. Bir şeyi istemek ona nail olacaksınız demektir
Yani Allah size dua etmeyi nasip ettiyse duanızı da kabul edecektir.
O halde şu an dua edebiliyorsam demek ki dileğim bana verilecek.
Çünkü yine bir başka Ayette diyor Allah;
"Beni çağıran bana dua eden kişiye çağırdığı, dua ettiği anda icabet ederim."
Bakara 186
Gecikmeler sizi umutsuzluğa düşürmesin
Olmadı olmayacağı anlamına gelmez!
İbn Arabi Fütuhat ı mekkiyede şöyle anlatmış.
Maslahat geciktirmeyi gerektirmişse icabet gecikir. (Uygun şartlar oluşuncaya kadar)
Böyle bir durumda mümin onun mertebesini suçlamaz.
Maslahat hızla icabeti gerektirirse cevap da hızlanır. .
*Maslahat, sözlükte “doğru, düzgün ve kusursuz olma; iyilik, uygunluk, yarayışlılık” gibi mânalar içeren salâh kelimesinden türetilmiş olup “bir şeyin maksada uygun özellikte olması, fesadın zıddı, iyi, uygun, elverişli, yararlı, iyi olana ulaştıran” anlamlarına gelir;
Nur Demir
Sevgiler tüüm kalbimden:)
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