Şamanların 10 Yaşam Felsefesi

1- Bedenine saygılı ol.

Tüm ruhsal enerjine ev sahipliği yapan o bedene (ev) iyi bak ve ona saygı duy. Bedenin senin kabındır. Kab senin ruhunun olgunlaşmasını sağlar. Bir tırtılın kabuğu gibi; bir kelebeğe dönüşene kadar bir tırtılsın ve buna saygı duy...

2- Hatalar yok sadece dersler var.

Yaşam sana hatalar vermez. Yaşam sana dersler verir bu dersleri öğrenmek ve hayata geçirmek senin elinde. Unutma ruhun öğreniyor ve seçim yapıyor. Bu çok önemli bir seçim. İyi ve kötü arasında yapacağın bir seçim. Onun için hatalarından ders çıkarmalısın.

3- Sen maddeyi yaşayan bir maneviyatsın.

Sen bir ruhsun ve bir enerjisin. Algılarında bunu göremesen bile iç sesin sana doğru olduğunu söyleyecektir. Kendine ve ruhsal enerjine güven. Maddi güçler genellikle negatif enerjinin kaynağıdır. Manevi dünyaya ve enerjiye yönelmelisin.

4- Hayat bir sınavdır.

Gerçeği anladığında hayatın sadece bir anlık olduğunu da anlarsın. Bir bebek anne karnındayken tüm dünya o karnın içidir. O doğduğunda başka bir dünyanın olduğunu ve aslında anne rahminin geçici bir yer olduğunu anlar. Hayattayken sadece bu hayat varmış gibi düşünebilirsiniz. Ama burası da geçici bir yerdir. Hayat senin ruhsal sınavını vereceğin bir yerdir. Bunu asla aklından çıkarma.

5- Ders sen öğrenene kadar tekrar eder.

Bu neden benim başıma sürekli geliyor diyorsan bu dünyadaki amacın o dersi öğrenmektir. Ne zamanki dersi öğrenirsin yeni bir derse geçersin.

6- Hayat bir deneyimleme yeridir.

Kaderini sorgulama verilene şükret ve razı ol. Çünkü hayat bir öğrenme yeridir. Ruhsal gücümüz burada deneyimlemesi gereken dersleri öğreniyor.

7- Her şey senin yansımandır.

Bir arkadaşının huyundan mı nefret ediyorsun; sana kötü bir haberim var. Sadece yansımanı görüyorsun. Aynı huy sende de var ama açıkta değil belki zamanında bastırmış ve derinlere itmişsindir. Ama gerçek sevdiğin ve nefret ettiğin her şey ruhunun bir yansımasıdır.

8- En iyi an şu andır.

En iyi yer şu an içinde bulunduğun yerdir. En iyi an şu andır. Şimdiye ve bulunduğun yere odaklan. Çünkü tek gerçek şey budur.

9- Neyi düşünürsen onu hayatına koyarsın.

Düşüncelerin bir süre sonra yaşamın olur ve bunu fark ettiğinde değiştiremezsin. Onun için düşüncelerini yönetmeli ve onları pozitife çekmelisin.

10- Cevaplar seni kandırır.

Hayatın anlamını sorduğun zaman her kişi sana farklı bir cevap verecektir. Ama hayatın anlamı senin gördüğün ve kalbinde inandığın şeydir. O senin doğum amacındır. Kendi cevaplarını bulmalısın. Bunun için kendi içsel yolculuğuna başlamalı ve ruhsal enerji döngünü tamamlamalısın.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

instagram.com/nrlblog/

https://www.facebook.com/NrlStyle/