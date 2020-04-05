Terazi Dolunayı İyileştiriyor

8 Nisan günü 04:34 de Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek

Bana kalırsa yılın en güçlü dolunaylarından biri bu çünkü bize mesajı var: “Birlikte hareket etmek.”

Kendimizi son zamanlarda ne kadar yalnız ve güven duygumuz eksilmiş, hayata karşı belirsiz hissetsekte unutmayalım yalnız değiliz, hepimiz birlikteyiz ve aynı gemideyiz.

Bir an için kendi iç sıkıntılarınızı kenara koyun ve dünyaya, Evrene çevremize nasıl faydamız dokunabilir buna odaklanalım.

Bu dolunay artık hayatımızda 'tamamlanmaya başlayacak' şeyler üzerinde bir dönüm noktası olabilir.

Dolunaylar, var olana ışık tuttuğu için bu yolumuzu aydınlatmaya yardımcı olabilir. Her şeye tam ışık altında net bakma ve gerekiyorsa değişiklik yapma zamanlarıdır.

Bunun için yazının sonunda harika bir grup çalışması paylaşacağım. Ama mutlaka grupla beraber yapılması gerekiyor.

Çünkü Terazi ilişkilerin işareti, denge ve ortaklıkların burcudur. Ve birlikte hareket etmek muhteşem sonuçlar verdirir. Terazi enerjisi ve titreşimleri grupla yapılacak aktiviteleri sever! İşin içinde Venüs olduğunda ise güzellik, sevgi, estetik, barış, uyum ve denge katar.

İlişkileri yönetir dedim ya; Bu aynı zamanda ilişkiler üzerinde iyileştirmeler yapmak, sorunlar üzerinde çalışmak içinde mükemmel zamanlamadır. Ancak risk içeren şey şu; Dolunay zamanları ekstra gerginlik verebilir, bu yüzden çatışma oluşturabilir. Bence gidip direk yüz yüze çözmek yerine ruhsal çalışmalar daha uygundur.

Yani?

Yazmak, yakmak.

Bağ kesmek.

Hooponopono uygulamak vs.

Terazi dolunayında etkilenen organlar:

Böbrek, mesane, damarlar, cilt, pankreas,

Bu organlar üzerinde şifa çalışmaları iyi sonuçlar verecektir.

Bu Dolunayla Nasıl Çalışılır

Hava elementi ve su ile çalışılabilir.

Bu ritüeli bir grup ortamında başkalarıyla, aynı ortak enerjide buluştuğunuz kişilerle yapmak gerekir.

Düşüncelerimiz biyolojimizi ve dünyanın frekansını değiştirebilir mi?

Evet, kesinlikle evet!

Niyet, sevgi rezonansı her şeyi etkileyebilir!

Öncelikle Adaçayı tütsüsü ile bulunduğunuz mekanın enerjisini ve kendi enerjinizi temizleyin

Yanınıza bir bardak su alın.

Bir kase içine deniz tuzu veya himalaya tuzu koyun.

Kalem ve kağıt hazırlayın. (Daha önce edindiğimiz dilek defterlerimiz de olur)

Aynı saat diliminde hep bir araya geleceğiz. Ben bu meditasyon için 6 Nisan Pazartesi gecesi 21:15 i uygun buldum

Hepimiz verdiğim saatte şu ortak niyeti yapacağız:

Ben ……….. (herkes ismini söyleyecek) ve benimle birlikte Nur Demir eşliğinde bu çalışmaya katılan herkesin ışığı temizlensin, parlasın. Fiziksel bedenleri sağlık yaysın. Hayatına tıkanıklık veren tüm ağırlıkları kalksın. Barış içerisinde olsun. Hayatı sonsuza değin huzur, canlılık, sağlık, mutluluk, neşe, sevgi ve bolluk bereket ile dolsun. Teşekkür ederim.

Şimdi kaleminizi ve kağıdınızı alın ve şunları yazın.

Ben ………. (kendi isminizi yazın)

Şu anda ve tüm zamanlarda sağlık, huzurlu ve mutlu hissediyorum…

Korkuyu bırakıyorum.

Bundan böyle sadece kendi deneyimlemek istediğim şeyleri seçiyorum.

Sevgi, sağlık, huzur, bolluk, aşk vs.. (kendi listenizi oluşturun.)

Bunu büyütmek ve çoğaltmak için bu yazının dolaşmasına evrende yankılanmasına izin vereceğiz. Yani ilaveten şöyle bi şey yapacağız. (şart değil ama olursa güzel olur) Sosyal medya hesabımda ben bir gönderi açacağım ve onun altında da yazacağız.

Herkes listesindeki şeyleri paylaştıktan sonra, şimdi bir bardak suyunuzu alın ve içine küçük bir tutam deniz tuzu serpin. Ve şu niyeti hep birlikte okuyalım.

“Şimdi, hep birlikte, ışığımızı parlatmak, birbirimizi, Dünya'yı ve tüm Evreni iyileştirmek ve tüm sorunu ortadan kaldırmak için Nur Demir eşliğinde bir araya geliyoruz. Seslerimizin gücü, dostluğumuzun gücü, kalbimizin gücü, birbirimizi, sevdiklerimizi ve gezegeni iyileştirmek için bir araya gelsin. Mucizevi şifalar yeni enerjide artık mümkün. Bundan böyle İyi haberler geliyor. Sağlık, Bolluk ve bereket herkese geliyor.. Birlikte, bir olarak hepimiz iyileşiriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim."

Sonra hep birlikte, suyumuzu içiyoruz.

Katılacak olan herkese sonsuz teşekkürlerimle.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

Meditasyon için ilham aldığım kaynak: https://foreverconscious.com/

instagram.com/nrlblog/

https://www.facebook.com/NrlStyle/