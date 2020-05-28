Yay burcunda Ay Tutulması

5 Haziran'daki Yay burcunda bir Dolunay ve Ay Tutulması gerçekleşecek.

Üst üste gerçekleşecek bir Tutulma üçlüsünün ilki bu.

Tutulmalar, ay düğümlerini doğum haritalarımızda aktive ederek kaderimizi aydınlatır.

Kader Düğümleri de denilen güney ve kuzey düğümleri geçmişimizi ve geleceğimizi - karmik yolumuzu sembolize eder.

Yeni aylar başlangıçlarla bağlantılı olduğu gibi dolunaylarda bitişlerle alakalıdır. Üstüne bir de Tutulma!

Ay Tutulmaları, daha öncede söylediğimiz gibi gücü 10’a katlanmış enerji ile beslenmiş bir turbo dolunaydır. Dolayısıyla güçlüde bir çekim gücü vardır!

Ay tutulmaları sırasında, insanları farklı bir ışık altında görmemizi sağlar. Gördüğünüz şeyleri her zaman beğenmeyebiliriz, artık ruha hizmet etmeyen şeyleri bırakmaya teşvik ediliriz.

Gerçekleştiği saat 22:12

Bilgi ve Bilgeliği sembolize eder. Yüksek güçlerin korunmasıdır. Bu kombinasyon son derece olumludur.

Bu aynı olayları tekrar, tekrar yaşayacağınıza değil, içinden aldığımız bilgelik -ders ile yolumuz temizlenmiş şekilde devam edeceğimize işarettir.

Hayatımızda bazı şeyler sona erebilir. Ya da biz zorla bırakmaya çağrılırız.

Bambaşka yollar önünüze serilebilir.

Bu Yay Ay Tutulmasında Mars gezegeni de çok aktif.

Mars ise savaşçı bir gezegen. Bu yüzden bu Tutulma iç dünyamızda aşırı kızgınlık ve öfke patlamaları verebilir.

Bu meditasyon ise solar pleksusun temizlenmesinde arınma çalışmasıdır.

Solar pleksus 3 çakramızdır. Bu çakra öfke duygusuyla çok fazla ilişkilidir. İnsan içine attığı tüm duyguları bu bölgede biriktirir.

Rengi sarıdır. Sindirim sistemi, karaciğer, pankreas bu çakranın alanındadır.

Şöyle bir niyet yapılabilir.

"Ey bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahım. Kalbimi bütün kötü sıfatlardan temizleyerek arındır. Bana öyle bir şifa ver ki bedenimde ruhumda hastalıklardan, olumsuzluklardan, öfkeden iz eser kalmasın. "

Burnunuzdan derin bir nefes alın. Ve bu nefesi tutabildiğiniz kadar tutarak tüm vücudunuza dolduğunu ve sarı bir ışık olarak geçtiği her yeri temizlediğini hayal edin.

Ve şimdi tıpkı bir mumu söndürür gibi nefesinizi dışarıya üfleyin. Bu esnada siyah bir duman şeklinde vücunuzdaki tüm toksinlerin öfkenin, size zarar veren her şeyin nefesinizle dışarı çıktığını imgeleyin. Tüm blokaj noktalarınızın açıldığını düşünerek rahatlayın.

Bunu 3 kez tekrar edin.

Ve sonunda tüm vücudunuzun arındığını enerjiyle dolduğunu hissedin...

En sonda şu olumlamayı tekrar edin.

“Arındım tazelendim olumlu duygularla dopdoluyum!”

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

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