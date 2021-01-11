Yeniay enerjisini kullanmak

13 Ocak 2021, Oğlak burcunda sabah 8:00'de bir yeniay gerçekleşiyor. Plüton ile kavuşumu da söz konusu.

Oğlak burcunun derslerinden biri Oğlak enerjisi ile hayatımızda ciddi bir düzen yaratmak ister.

Oğlak gezegeni Satürn bu konuda son derece ısrarcıdır! Düzenlememiz gereken konulara el atar.

Plüton psikolojik bakımdan bilinçaltını gösterir. Korku, endişe, takıntılar ve patlamalar ile alakalıdır.

Plutonun enerjisi kontrolsüz patlamalar getirir. Bildiğimiz mananın dışında bu sinir patlamaları, duygusal dolup dolup patlamalarda olabilir.

Bu enerjiyle baş etmenin tek yolu baş eğmek ve olduğu gibi kabul etmek. Enerjiyi düzenleme ve çalışma yönünde kullanmak. Yoksa sizi çok zorlar söyleyeyim.

Yani güçlü bir yeni ay bizi bekliyor.

Muhyiddin Arabi bunu yani gezegenlerin enerjisini şöyle anlatır.

“Allah bu alemi yaratırken bir ülke gibi düzenlemiş 12 tane vali görevlendirmiştir. Kendisine kullarından seçkinler belirlemiştir ki onlar meleklerdir.

Emrine onlara vererek bu alemi yönetmekte. Bunların yeri 12 burçta. Feleği 12 kısma bölmüş. Bizim burçlar olarak gördüğümüz batini manada melektir birer.

Oradan gelen bir takım etki ve tesirlerle bu alemde olaylar cereyan etmektedir. Allah bu valileri o burçlara yerleştirmiş. Her vali kendi burcunda bir tahta oturur. Allah onlarla levha arasındaki perdeyi kaldırmıştır. Yani o levhadaki bilgiler onlara gidiyor.

Ay 28 gün seyrinde her gece bir menzilde konaklar. Sonrasında tekrar Yeni bir dönüşe başlar. Ayın ve güneşin menziller de hareket etmesi ile senelerin sayısını hesabını öğrenmeniz için Allah her şeyi bizim için ayrıntılandırmıştır.

Allah bu valilere kendileri için vekiller edinmelerini sağlamıştır bu vekiller nakledici birer teşrifatçıya benzer.

7 gezegenden üzerimize etki eden ışınımlar vardır.

Göklerdeki ve yerlerdeki her şey bize amade kılınmıştır. hükümdarın hali böyle olmalıdır o yarattıklarının halini göz etmektedir. O gökte ve yerdeki her şeyin Söz ve hal dili ile kendinden istediğidir. Alemi korumak ona zor gelmez o yüce ve büyüktür mülkü ile ilgilenir.

Allah felekleri her gün üzerinizde bir dönüş yapacak şekilde yarattı. Bunun gayesi yarattıklarının ihtiyaçlarının isteklerine bakmalarını sağlamaktı. Böylelikle eksiği gediği onarırlar. Bu valiler emreden değil irade eden olması yönünden Allah'ın hükümlerini uygular. Onlar sadece aracıdır.” der.

Oğlak çalışmayı ve çalışkanlığı sever ya, Parayı artırmak ile ilgili enerjiyi kullanmak doğru olabilir.

Daha önce de paylaşmıştım. Parayı çoğaltmak için en iyi süre, yeni aydan dolunaya kadar olan zamandır. Maddi durumunuzu güçlendirmek için aydan destekleyici enerji alır. Eski kadim kaynaklarda Ay büyüdükçe paranın da büyüdüğüne inanılır.

Mesela Yeni ayın başlamasıyla birlikte birkaç kâğıt parayı elinize alın. (miktarı önemli değil)

Gece olduğunda, dışarı çıkın ve aya bakarak şu kelimeleri söyleyin: "Ay büyüdükçe büyür, param da büyür ve çoğalarak bana gelir."

Daha sonra parayı harcayabilirsiniz, saklamanız gerekmiyor. Siz o parayı çoğalarak size gelmesi için kodladınız.

Bundan sonrasında inanmak çok önemli ve böyle olduğunu zihninizde hayal edin.

Gazali bir çalışmasında "Bir şeyi istediğin zaman, onu zihninde tasavvur et, o gerçekleşecektir..." der.

Oğlak burcundan etkilenen ve hassas olan organlar

Dizler, eklemler, omurga, omurga kasları, diz kapağı, kemikler, tendonlar ve bağlar, deri, saç, dalak

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden :)

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