Yılın En Şanslı Altın Günü

Her sene Vedic Astrolojisine göre yılın en şanslı günü "golden day" diye adlandırılan bir gün var.

"Akshaya Tritiya"

Akshaya kelimesi asla azalmayan “Ebedi” anlamına geliyor. Türkçesi bitmeyen enerji anlamına gelen bu özel günde inanışa göre başlangıç yapmak çok hayırlı. Akshaya enerjisi ile yaptığınız her şeyin size katlanarak geri döneceğine inanılır.

Vedik Astrolojisine göre bugün Güneş ve ay yüceltilmiş bir durumda. Bugün, hem Güneş hem de Ay en iyi gezegensel açıda olur.

Vedik astrologlar Askshaya Tritiya'yı bütün malefik (uğursuz) etkilerden arınmış, hayatta iyi şans getirdiği bilinen en hayırlı günlerden biri olarak kabul ediyorlar.

Yoğun bir parlaklık sergilemesi dolayısıyla yılın en altın günü olarak kabul edilir.

Bu da hayırlı bir durum sayılarak Güneşin ve Ayın İlahi Enerjilerinin Akshaya Tritiya'da size iyi şanslar, başarı getirdiğine inanılıyor.

O günlerde başlayan herhangi bir girişimin sonucunun her zaman iyileşmeyi ve refahı takip edeceğine; bugün yapılan bir şey o kişiyle sonsuza dek kalır diye inanıyorlar.

Nasıl başlatabilirim diyenler için bence niyeti yazıya dökmek başlangıcı aktive etmek için yeterli.

Manevi faaliyetler, meditasyon yapmak, dua etmek ve gelecekte iyi bir şans elde etmek için önemli olarak kabul edilir.

O gün boyunca olumlu ruh hali içinde olmaya çalışmakta çok önemli.

Böyle günleri Jüpiterin bir burca misafir oluşuna benzetiyorum demiştim daha öncede.. Hani Jüpiter bir burca geçtiğinde burç sakinini nasıl bir halde yakalarsa onu katlayarak çoğaltır ya, bugün için olumlu olmaya çalışmanın önerilmesinin sebebi de bence bu. Siz nasıl hissediyorsanız sene boyunca onu çoğalarak yaşayacaksınız ne hal üzere iseniz katlanarak gelecek..

Peki ne zaman mı bu tarih

25-26 Nisan günleri

Cumartesi 09:30 dan pazar öğlen saatlerine kadar

Hadi o halde hemen dilekler tutulsun. Niyetler yapılsın.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

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