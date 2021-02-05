Obezite Hesaplama Nasıl Yapılır? Boy Kilo İle Obezlik Hesaplama Yöntemi

Obezite yaşayan kişiler ciddi sağlık sorunları yaşayabilmektedir. Ayrıca sosyal yaşamları da olumsuz etkilenmektedir.

Obezite Hesaplama Nasıl Yapılır?

Vücut kitle endeksi hesaplanarak, Obezite tespiti yapılabilir. Vücut kitle endeksi, yetişkin bir bireyin ağırlığının, boyu ile orantılı olup olmadığını gösteren bir sistemdir. Vücut kitle endeksi hesaplaması sırasında kilo, boy ölçüsünün karesine bölünür. Bu oran Dünya Sağlık Örgütünün normlarına göre belirlenmiştir. VKE hesaplaması sırasında cinsiyet ve yaş dikkate alınır. Kilo ile vücut yüzdesi dengeli olmalıdır. Obezite hesaplama yaparak, kişi kendi durumunu tespit edebilir.

Ayrıca bel bölgesindeki yağlanmaya da dikkat etmek gerekir. Bu bölgede aşırı yağlanma, ciddi sağlık sorunları yaratmaktadır. Vücut kitle endeksi ölçümü sonrası çıkan değerlerin sıralaması vardır. Buna göre, kişiler zayıf, kilolu, obez, morbid obez, olarak sınıflandırılır. Obez ve morbid obez aşamasında olanların ise acilen bir uzman eşliğinde zayıflama programı oluşturması gerekir.

Boy Kilo ile Obezlik Hesaplama Yöntemi

Vücut kitle endeksi hesaplanırken, kilogram olarak kişinin ağırlığı, boy uzunluğunun karesine bölünerek bulunur. Bunun formülü ise( kg/m2) olarak hesaplanır. Vücut Kitle İndeksi Hesaplaması;

VKİ = Ağırlık (Kg) / boy metre cinsinden karesi

100 kilo ve 1.80 boyundaki biri için hesaplamayı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

1.7 x 1,7 = 2.89

100 / 2.89 = 34,60

VKİ = 34,60

Dünya Sağlık Örgütünün Kriterlerine göre 18,5-24,99 arasındaki değerler normal sayılır. VKİ oranı 25 ve üzeri olanlarda obez olarak kabul edilir. Bu değerlere göre hesaplaması yapılan kişi obez olarak değerlendirilmektedir. Obezite, kişinin sağlığını tehdit edecek derecede vücutta aşırı yağ depolamasıdır Yapılan hesaplamalara göre çıkan sonuçların karşılığı aşağıda belirtildiği gibidir

18, 5 kg/m altında değerler: Zayıf

18.5 – 24, 9 kg/m arasında değerler: Normal

25 – 29, 9 kg/m. arasında değerler: Çok kilolu

30 – 39, 9 kg/m. arasında değerler: Obez

40 kg/m. üzerinde değerler: İleri derecede obez





