Obezite ultrason sonuçlarını etkileyebiliyor

Obezitenin ultrasona etkisi genellikle fetüsteki anormalliklerin tam olarak belirlenememesi olarak tanımlanıyor.



12.000 ultrason görüntüsünü inceleyen uzmanlar, annenin vücut kitle endeksi düştükçe fetüsteki sorunları daha rahat fark ettiklerini belirtti. Normal kitle endeksine sahip 250 anneden yalnızca 1’inde yanlış rapor ortaya çıkarken bu sayı obez annelerde 100’de 1 hata olarak görülüyor.



Obezite sadece ultrason görüntülenmesi için değil bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimi, annenin sağlığı için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle uzmanlar ve doktorlar normal kiloda kalmanın hayati önem arz ettiğini vurguluyor.