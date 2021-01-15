Obsesif ne demek, kimlere obsesif denir? Obsesif testi nasıl yapılır?

Günlük yaşam tarzında her insan bazı konular üzerinde evham, endişe ve bazı takıntılara sahip olabilmektedir. Çoğu insan bu duygularla baş edebilirken bazı insanlar ise gerçeklik duygusunu kaybetmemiş olmasına rağmen takıntılı davranışlarına devam edebilir.

Obsesif ne demek, kimlere obsesif denir?

Obsesif kompulsif bozukluk, bazı insanların takıntılı olduğu düşüncelerin günlük hayatlarını ve çoğu zaman yaşamsal faaliyetlerini etkileyecek seviyeye gelmesi neticesinde ortaya çıkmış olan ruhsal bir hastalıktır. Takıntılı dürtü ve düşünceler anlamını taşıyan obsesyon ile tekrarlayıcı zihinsel davranışlar ve eylemler anlamını taşıyan kompulsiyon davranışları birleşerek bu hastalığı oluşturmaktadır.



Obsesyon, yani kişilerin zihinlerinden uzaklaştıramadıkları fikir, dürtü ve düşünceler, kişilerin istemleri dışında gelişmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişi bunları mantık dışı olarak görse de düşünmekten kendisini uzaklaştıramadığı için ciddi olarak sıkıntı yaşar ve huzursuzluğun beraberinde kaygı yani anksiyeteye sahip olur. Obsesyonların meydana getirdiği sıkıntı ve huzursuzluğu ortadan kaldırmak için yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar geliştirir.



​​​Son zamanlarda toplum içerisinde görülme sıklığı artış gösteren bu hastalık genelde her yüz kişiden 2 ile 3 kişide rastlanabilmektedir. Ergenlik dönemini ve 20 ile 30'lu yaşları içeren bu hastalık çocukluk dönemi ile beraber her yaş grubunda gözlemlenebilmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla gözlemlenen obsesif bozukluk, erkek bireylerde genel olarak erken yaşlarda oluşmaktadır.



Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri nelerdir?

-Obsesyon belirtileri şunlardır:

Düzen, kusursuzluk ve simetri dürtüsü

Sürekli güvenme ihtiyacı ve aşırı derecede kuşku hissi

Günahkar düşünmeden korkma

Hata yapmaktan korkma

Rezil olma korkusu

Mikrop ya da pislik bulaşmasından korkma

Başka insanlara zarar vermekten korkma

- Kompülsiyon belirtileri şunlardır:

Sürekli el yıkama ve sürekli duş alma

Başka insanlarla el sıkışamama ve kapı tokmağını tutamama

Değersiz olan nesneleri biriktirme ve toplama

Belirli kelimeleri cümleleri veya duaları tekrarlama

Yapılması gereken işleri belirli bir sayı ve sıraya sokarak yapma

Uykuyu bölebilecek olan akıldan çıkmayan görüntüleri düşüncelere ya da kelimelere takılı kalma

Gıdaların belirli bir sıraya göre tüketilmesi

Günlük işleri yaparken içinden ya da yüksek sesle sayı sayma isteği

Evde bulunan eşyaların veya kişisel eşyaların belirli bir düzene göre sıralanması

Elektrik, ocak, ütü, kilit gibi kapatılması gereken eşyaların sürekli kontrol edilmesi

Obsesif testi nasıl yapılır?



Obsesif kompulsif bozukluğun tanı ve tedavisi için herhangi bir test söz konusu değildir. Alanında uzman bir psikiyatrist tarafından kişinin davranışları izlenerek vermiş olduğu belirtilerin değerlendirilmesi ile hastalık teşhisi yapılır. Tedavinin başarısında ise erken teşhis oldukça önemlidir. Bilişsel davranış terapisi ve ilaç tedavisi birlikte uygulanır.

Bilişsel davranış terapisi: Tedavinin amacı hastaların günlük yaptığı tekrarlamaları gerçekleştirmesini önleyerek hissettikleri korku duygusu ile yüzleşmelerini sağlayarak anksiyetelerini azaltmaktır. Bu hastalığa sahip olan kişilerin abartı olan felaket düşüncelerinin azaltılmasına odaklanılır. Bu tedavi yöntemi ile kişilerin gerçek gibi düşündükleri hislerden uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

İlaç tedavisi: Antidepresan ilaçlar ve beyinde bulunan seratonin hormonunun düzeyini dengelemeyi hedefleyen ilaçlar bu hastaların tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bilişsel davranış tedavisi ve ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda elektrokonvulsif terapi ve beyin cerrahisi uygulanır. Düzenli uygulanan tedaviler sayesinde hasta eski yaşantısına dönebilir.