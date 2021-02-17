Obstetrik Nedir? Obstetrik Usg (Renkli Doppler) Ne İşe Yarar?
Obstetrik USG toplumda genellikle renkli ultrason ismi ile bilinmektedir. Renkli ultrason yöntemi ile bebeklerde herhangi bir problem olup olmadığının tespiti daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Obstetrik nedir? Obstetrik USG (Renkli Doppler) Ne işe yarar? İşte, detaylar.
Obstetrik USG işleminde bebek vücudundaki kan akışı kontrol edilebilmektedir. Bunun yanında uterusun damarları ile birlikte göbek kordonu da rahat bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Bunun yanında eğer plasental bir yetersizlik bulunuyorsa bunun takibi de kolaylıkla yapılabilmektedir.
Obstetrik Nedir?
Renkli ultrason yöntemi damarlardaki kan akışının izlenebilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Damarlar bu yöntemde yüksek frekanslı ses dalgaları sayesinde kolaylıkla görülebilmektedir. Bu şekilde damarlardaki daralma ya da herhangi bir problem de kolay bir şekilde görüntülenebilmektedir.
Genital organ, beyin, kalp, hamilelik, boyun, kol ya da bacak gibi organlarda renkli USG sıklıkla kullanılmaktadır. Renkli ultrason yöntemi ile hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun kontrolü daha iyi bir şekilde yapılabilmektedir.
Obstetrik USG yöntemi özellikle hamilelik de çok sık kullanılan ultrason yöntemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulağımızın duyamayacağı yüksek frekansdaki dalgalar sayesinde insan vücudu renkli bir şekilde görüntülenebilmektedir.
Obstetrik USG yönteminde amaç bebekteki herhangi bir anormallik durumunun belirlenmesidir. Bununla birlikte bebeğin gelişimi de daha sağlıklı bir şekilde izlenmektedir. Hamileliğin ileriki zamanlarında bebeğin kan dolaşımı izlenir ve bu durumda herhangi bir sorun olup olmadığı araştırılır.
Obstetrik USG (Renkli Doppler) Ne İşe Yarar?
Obstetrik USG hamilelik döneminde anne ile bebeğin sağlığının daha yakından takip edilmesi amacı ile kullanılan bir yöntemdir. Bunun yanında farklı hastalıkların belirlenmesinde de renkli USG kullanılabilmektedir.
Hamilelik döneminde renkli USG şu amaçlarla kullanılır;
- Hamilelikte tansiyona bağlı olumsuzlukların ortaya çıkmasını engellemek amacı ile
- Bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişiminin takip edilmesi
- Annede ortaya çıkabilecek kalp ve damar rahatsızlıklarının erken teşhisi
- Düşük tehlikesi olan durumlarda
- Birden fazla bebek olan hamileliklerde bebeklerin her birinin eşit şekilde gelişip gelişmediğinin kontrol edilmesi
- Çoğul gebeliklerin kontrollerinin yapılması
- Anne karnındaki bebeğin kaybedilmesinin anlaşılması
- Erken gebelik durumunun anlaşılması
- Bebeğin anatomik yapısının daha detaylı incelenmesi
- Bebeğin rahimde ne şekilde durduğunun kontrolünün yapılması
- Gebelik kesesinin ve fetalin büyüklüklerinin yakından takip edilmesi
- Plasentanın yerinin kontrol edilmesi
Renkli USG'nin Diğer Kullanım Alanları
- Böbrek ve karaciğer naklinden sonra kontrollerin yapılmasından sonra
- Kalp ritmi bozukluğu durumlarında
- Felç oluşumunun ardından kan akışının kontrol edilmesi için
- Damar ve arterlerle, kalpteki kan akışının kontrolünün sağlanması
- Safra kesesindeki taşların kontrolü
- Daralmış arterleri bulmak amacı ile
- Kas hastalıklarının belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.