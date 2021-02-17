Obstetrik Nedir? Obstetrik Usg (Renkli Doppler) Ne İşe Yarar?

Obstetrik USG işleminde bebek vücudundaki kan akışı kontrol edilebilmektedir. Bunun yanında uterusun damarları ile birlikte göbek kordonu da rahat bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Bunun yanında eğer plasental bir yetersizlik bulunuyorsa bunun takibi de kolaylıkla yapılabilmektedir.

Obstetrik Nedir?

Renkli ultrason yöntemi damarlardaki kan akışının izlenebilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Damarlar bu yöntemde yüksek frekanslı ses dalgaları sayesinde kolaylıkla görülebilmektedir. Bu şekilde damarlardaki daralma ya da herhangi bir problem de kolay bir şekilde görüntülenebilmektedir.

Genital organ, beyin, kalp, hamilelik, boyun, kol ya da bacak gibi organlarda renkli USG sıklıkla kullanılmaktadır. Renkli ultrason yöntemi ile hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun kontrolü daha iyi bir şekilde yapılabilmektedir.

Obstetrik USG yöntemi özellikle hamilelik de çok sık kullanılan ultrason yöntemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulağımızın duyamayacağı yüksek frekansdaki dalgalar sayesinde insan vücudu renkli bir şekilde görüntülenebilmektedir.

Obstetrik USG yönteminde amaç bebekteki herhangi bir anormallik durumunun belirlenmesidir. Bununla birlikte bebeğin gelişimi de daha sağlıklı bir şekilde izlenmektedir. Hamileliğin ileriki zamanlarında bebeğin kan dolaşımı izlenir ve bu durumda herhangi bir sorun olup olmadığı araştırılır.

Obstetrik USG (Renkli Doppler) Ne İşe Yarar?

Obstetrik USG hamilelik döneminde anne ile bebeğin sağlığının daha yakından takip edilmesi amacı ile kullanılan bir yöntemdir. Bunun yanında farklı hastalıkların belirlenmesinde de renkli USG kullanılabilmektedir.

Hamilelik döneminde renkli USG şu amaçlarla kullanılır;

Hamilelikte tansiyona bağlı olumsuzlukların ortaya çıkmasını engellemek amacı ile

Bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişiminin takip edilmesi

Annede ortaya çıkabilecek kalp ve damar rahatsızlıklarının erken teşhisi

Düşük tehlikesi olan durumlarda

Birden fazla bebek olan hamileliklerde bebeklerin her birinin eşit şekilde gelişip gelişmediğinin kontrol edilmesi

Çoğul gebeliklerin kontrollerinin yapılması

Anne karnındaki bebeğin kaybedilmesinin anlaşılması

Erken gebelik durumunun anlaşılması

Bebeğin anatomik yapısının daha detaylı incelenmesi

Bebeğin rahimde ne şekilde durduğunun kontrolünün yapılması

Gebelik kesesinin ve fetalin büyüklüklerinin yakından takip edilmesi

Plasentanın yerinin kontrol edilmesi

Renkli USG'nin Diğer Kullanım Alanları