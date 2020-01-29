Öğleye kadar karışık

Bugün ne yapılabilir? Bugün saat 14:50’ye kadar Ay boşlukta kalırken, işler istenen hızda ilerlemeyebilir. Günün ilk yarısında belirsizlikler ve beklemeler söz konusu. Bu saatlerde önemli kararlar sonuç vermeyebilir. Aceleci davranmamalıyız. Saat 14:50’den sonra Ay Koç burcuna ilerleyerek kişisel alanda daha hızlı ve yenilikçi olabileceğimizi anlatıyor.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında tereddüt içinde olabiliriz. Ayrıca şanssız durumlar, kazalar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde düşünce ve inançlarımızda daha istekli hatta fazla iddialı olabiliriz. Ancak tek başına hareket etmek daha kolay olacak. Bugün aşk ve ilişkilerde sabırlı olma gereği var. Gereksiz çıkışlar yapabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Jaguar Geçmişe ait konuları düşünebiliriz. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Bugün gizi konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz. Eksiklikleri tamamlama yönünde yapabileceğimiz çok şeyler söz konusu.