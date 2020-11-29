İTÜ Çekirdek’i duymuşsunuzdur. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, girişimcilere birçok alanda destek sağlayan bu kuluçka merkezi, şimdiye kadar 2.991 girişime ve 6.544 girişimciye destek oldu. Toplamda 147 girişim 196 milyon TL’yi aşkın yatırım aldı ve değerlemeleri 1.8 milyar TL’ye ulaştı. Oldukça etkileyici değil mi?

En etkileyici olan ise dünya sıralamasında şu an üçüncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek’in dünya birinciliğine doğru emin adımlarla ilerliyor olması…

Peki bu kuluçka merkezi neler yapıyor? Girişimcilere açık ofis desteği sağlıyor, girişimcilerin alanlarında uzman birçok iş insanı tarafından mentörlük desteği almasına imkan yaratıyor, üyelerine eğitim destekleri sağlıyor ve yatırımcılarla görüşme olanakları yaratıyor.

İTÜ Çekirdek’in destekçi mentörlerinden biri olarak, birçok girişimciye mentörlük yapmak ve bu girişim atmosferine katkı sağlamak beni çok memnun ediyor. Gerçekten de Kültür Üniversitesi’nde girişimcilik bölümüne verdiğim start-up derslerinin pratiğini bu platformda ticari hayatta gözlemlemek ve gençlere katkı sağlamak kadar mutluluk verici bir şey yok.

Bu yazımda size özellikle bahsetmek istediğim çok heyecan verici bir etkinlik var; Big Bang 2020.

Big Bang 2020 nedir dediğinizi duyar gibiyim. Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olan Big Bang'te, girişimciler yatırımcıları etkilemek ve 52 Milyon TL’yi geçen ödül ve yatırımlardan pay almak için sahne alıyorlar.

Bu sene 3 Aralık 2020’de online olarak yapılacak bu etkinlikte finale kalan 20 girişim çok özel sunumlar yapacaklar. Pandemi sebebiyle online yapılacak etkinliğe bulunduğumuz yerden ücretsiz kaydolarak, sunumları izleyebilecek olmamız ayrıca bir güzellik.

Finansal teknolojilerden, sağlık teknolojilerine, arttırılmış gerçeklik uygulamalarından donanım projelerine kadar birçok farklı alanda yarışacak bu girişimler birçoğumuza ilhan kaynağı olacak diye düşünüyorum.

Ben ülkemizde birçok beynin şahane fikirlerle dolu olduğuna inanıyorum. Şu da bir gerçek ki aksiyona geçmemiş ve iyi planlanmamış fikirler meyve veremiyorlar. Bu bakımdan finale kalan girişimleri izlemek, notlar çıkarmak ve girişimcilik dünyasını yakından takip etmek bu alanda yer almak isteyenler için yapılacaklar listesinin başında geliyor.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)