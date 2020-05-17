dmifsa Gördünüz Mü?

İfşa kültürünün Türkiye’de bu derece yaygınlaşmasını ve normal kabul edilir olmasını şaşkınlıkla izliyorum.

Birçoğumuz instagram, youtube, twitter gibi sosyal medya mecralarını kullanıyoruz, ünlülerin paylaşımlarını yakından takip ediyoruz. Ünlü kişilerle bazen yorumlarımızla bazen mesajlarımızla iletişim kurmak istiyoruz. Kimi zaman bu iletişim talepleri karşılık bulabiliyor ve kurulan bu etkileşim ünlü kişi üzerinden popülerleşmek isteyen takipçilerce kötüye kullanılıyor.

Son dönemde instagram dm ifşa ekran görüntüleri sıkça karşıma çıkıyor. Sizin de dikkatinizi çekiyordur; bu görüntüler twitterda trend topic oluyor ve magazin programlarında günlerce konuşuluyor. Ünlü kişinin özel hayatı ve aile değerleri bir masa başında irdeleniyor ve hakkında “bilirkişilerce” (?) tespitlerde bulunuluyor.

Peki, ifşa olaylarında ünlü kişinin özel hayatı ve kurduğu iletişimin mahremiyeti ne derece önemli? Kişi ünlü olduğu zaman mahremiyeti kalmıyor mu, takipçileri ünlü kişinin özel hayatını hiçe sayarak yaptıkları sohbetleri ifşa edebilir mi?

İfşa’nın sözlük anlamı, “gizli şeyleri ortaya dökmek, açığa çıkarmak” şeklinde. Medyada gördüğümüz de zaten gizli yapılan, yani dm üzerinden ilerleyen, sohbetlerin açıklanmasıyla gerçekleşiyor.

Ünsüz kişilerin ünlülerle yaptıkları konuşmaları ifşa etmelerindeki temel amacın “ün”den yararlanmak olduğunu düşünüyorum. Takipçi bu amaç uğruna karşısındakinin temel haklarını, değerlerini hiçe sayıyor. Ne mi hiçe sayılıyor? Ünlü kişinin özel hayatı, giz alanı, aile hayatı, mahremiyeti…

Kişilerin haberleşme özgürlüğü anayasal bir hak ve haberleşmenin mahremiyeti de hukuken korunuyor. Hatta Türk Ceza Kanunu’nun 132 maddesinde “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçu düzenleniyor. Hatta bu madde uyarınca kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Özetle kural olarak haberleşme gizli ve karşımızdaki rıza vermediği takdirde bunu başkalarına açıklayamıyoruz. Bunun istisnası var mıdır? Somut olaya göre olabiliyor. Örneğin davada delil olarak kullanılacaksa, mahkemeye sunulabiliyor ama instagram hikayede herkesle paylaşılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum.

Açıkçası, insanların birbirlerine mesaj göndererek rahatsızlık vermesini veya nahoş içerik göndererek taciz etmesini kesinlikle kabul etmiyorum... Bunlara maruz kalan varsa da hakkını hukuki yollarla mutlaka aramalı. Lakin, alınan mesajları (içerik ne olursa olsun) ifşa etmenin doğru olmadığı bir gerçek… Zira, hakkını aramak isteyen hukuki yolları tercih etmeli ve karşısındaki hakkını ihlal etme gibi ayrıcalığı kendisinde görmemeli...

Yazımı Rayka Kumru’nun bir sözü ile bitirmek istiyorum:

“Senin konforun benim hakkımdan üstün değil”…

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)