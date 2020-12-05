Kampanya İletileri ve İYS

Bu yazımda hayatımızı kabusa çeviren bir konudan bahsedeceğim:

kampanya mesajları ve mailleri.

E-ticaret olsun olmasın yaptığımız birçok alışverişte iletişim bilgilerimizi alan hizmet sağlayıcılar sürekli olarak bize bilgilendirme mesajları ve mailleri gönderiyor ve hatta ısrarlı ve taciz niteliğinde süreklilik taşıyan aramalara maruz kalıyoruz.

Bu konuda hukuki düzenlemeler ve sınırlamalar yapılmasına ve cezalar öngörülmesine rağmen hizmet sağlayıcıların ileti gönderimleri hızla devam ediyor.

İleti gönderimine ilişkin hizmet sağlayıcılara verdiğimiz herhangi bir izin yoksa iletişim bilgilerimizin hukuka aykırı olarak elde edilmesine ve yaratılan rahatsızlık üzerine idari, hukuki ve cezai şikayet haklarımızı kullanabiliyoruz.

Ben bu yazıda şikayet süreçlerinden ziyade, bu konuda yapılan başka bir düzenlemeden bahsetmek istiyorum: İYS.

İYS, “ileti yönetim sistemi”nin kısaltması, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te düzenleniyor.

Ticari ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların belli şartlar dahilinde İYS sistemine kaydolması şartı getirilmişti. Ancak İYS’nin ne olduğunu açıklamanın yararlı olduğunu düşünüyorum.

(1) İYS, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulmuş bir sistem olarak kabul ediliyor. Ticari elektronik ileti gönderen hizmet sağlayıcılar açısından, biz ileti alıcılarının onaylarının alınması, reddetme hakkının kullanılması ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi İYS üzerinden yapılıyor.

(2) Ticari elektronik ileti gönderen ve göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların, Yönetmelik uyarınca veri tabanlarının 01.12.2020 tarihine kadar İYS sistemine entegre etmesi gerekiyordu. Covid-19 sebebiyle bu tarihte ertelemeler yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından koyulan yeni tarihler şu şekilde:

- 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31.12.2020 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15.02.2021 tarihine,

-150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31.05.2021 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15.07.2021 tarihine,

ertelendi. Bu bağlamda, ilgili tarihlerden itibaren İYS üzerinde onayı bulunmayan biz ileti alıcılarına ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkün olmuyor ve İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılıyor.

(3) İleti alıcıları tarafından şikâyette bulunulması durumunda, öncelikle İYS üzerinden ön inceleme yapılması ve ardından şikâyet incelemesinin sonuçlandırılması gerekiyor.

Yapılan bu düzenlemelerle ticari elektronik ileti onay, ret ve şikâyet süreçlerinin tek bir merkezi sistem üzerinden daha hızlı ve etkili biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

Mevcut düzende şikâyet sonrasında yapılan soruşturmalar oldukça yavaş ve verimsiz iken, İYS sistemi ile Yönetmelik ihlallerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilebileceğini düşünüyorum.

Ancak bahsettiğim kayıtların son güne bırakılmamasını, gerek İYS’nin talep ettiği hassasiyet gerekse de son günlerde yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle önermiyorum.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)