Sosyal medya düzenlemesi şu an Türkiye’nin gündeminde.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması bekleniyor. Meclisteki Kanun Teklifi’ne değinmekte fayda görüyorum.
Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla ile birlikte, sosyal ağların belirli bildirim sürecine tabi tutulması gerekiyor. Türk Mahkemelerinin uluslararası alandaki yargı yetkisine riayet edilmesi, bilgi taleplerinin ve kişisel hak ihlallerinin engellenmesi, internet ortamında kimliklerin gizlenerek suç teşkil eden eylemlerin engellenmesi amaçlanıyor.
Aslında, bu Kanun Teklifi önleyici mahiyette tedbirler alınması ihtiyacı kapsamında ortaya çıkmış bir düzenleme diyebiliriz.
Kanun Teklifi’nde “sosyal ağ sağlayıcısı” deyimini görüyoruz.
Sosyal ağ sağlayıcı: sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi verileri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, olarak tanımlanıyor.
Peki, hangi sosyal mecaralar bu tanımın içerisine dahildir veya dahil edilebilecektir? Kanun Teklifi’nin henüz yürürlüğe girmemiş olması sebepleriyle, tam anlamıyla bir açıklama yapmak mümkün değil. Fakat Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal mecraların bu kapsamda değerlendirileceğini söyleyebilmekteyiz.
Sosyal Medya Düzenlemesinin Yaratacağı Değişiklikler:
Bu başvuru mekanizmasının etkin şekilde çalışabilmesi için internet ortamındaki yayıncılara içeriğin sahibinin kimlik bilgilerini talep edilmesi halinde Bilgi Teknolojileri Kurumuna bildirmesi yükümlülüğü getiriliyor.
Kişilik Haklarının İhlali Halinde İzlenecek Yöntem:
Sosyal mecralar vasıtasıyla kişilerin sorumsuzca davranarak muhataplarına hakaret içeren ve suç teşkil eden eylemlerde bulunması halinde, Kanun Teklifi’nin yürürlüğe girmesiyle nasıl bir yaptırım ve usul izleneceği de merak konusu...
Kanun Teklifi’nin kabul edilmesi ve devamında yasalaşmasıyla birlikte sosyal mecralardaki başıboşluğun da denetim altına alınması amaçlanıyor.
Buna göre;hukuka aykırılığı hakim (sulh ceza hakimliği) veya mahkeme kararı ile tespit edilmiş olan içerikler bakımından sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesine rağmen 24 saat içerisinde içeriği engellemeyen sosyal ağ sağlayıcısının da mağdurun ortaya çıkan zararından içerik sahibi ile beraber kanun gereği ve müteselsilen (birlikte) sorumlu olacağı kabul ediliyor.
Sonuç olarak Kanun Teklifi ile internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi, bu yayınların sahiplerinin tespiti ve bu suretle internet ortamındaki yayınlar vasıtasıyla işlenen suçlar ile mücadele edilmesi için sosyal ağ sağlayıcılarına uygulanacak yaptırımlar belirleniyor. Fakat denetimin bu tarzda sıkı tutulacak olması, bir yandan da sosyal mecraların özgürlük alanını bir hayli daraltacağı tahmin ediliyor. Nitekim artık eleştiri babındaki bir paylaşımın bile gerekçe gösterilerek sosyal içeriklerin kısıtlanmasının önü açılabilir mi? İfade ve eleştiri özgürlüğünün geleceği merak konusu... Bu bakımdan Kanun Teklifi henüz yasalaşmadan bu eleştirilere kulak verilmesi ve bu kapsamda düzenlemeler yapılması yerinde olacaktır.
Av. Oğuz Kara
(kara@oguzkara.av.tr)