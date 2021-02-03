Online Giyim Sektörüne Yön Veren E-ticaret Markası MyLove

Bu markalardan biri de, online düzene ayak uydurmaya çalışan sektörler arasında öne çıkan hazır giyim sektöründe hızlı yükselişi ve dinamik tarzıyla örnek gösterilen MyLove markası oldu. Kaliteli ve yerli ürünleri, ulaşılabilir fiyatları, global moda yaklaşımı ve son trendleri büyük bir hızla takip etmesiyle; Türkiye ve dış pazarlarda yoğun ilgi görmesini ve kategorisinde sektörün liderleri arasında yer almasını sağladı.

2017 yılında Neslihan Yakut ve Ömer Nazenin tarafından kurulan MyLove markası, kısa sürede sektöre yön veren marka olarak adından söz ettirmeyi başardı. Giyim konusunda tüm kadınların ihtiyaçlarına karşılık vermek misyonuyla yola çıkan markanın e-ticaret serüveni, sıfır takipçi ile oluşturdukları My Love Butik Instagram hesabı ile başladı. Global giyim markalarının online iletişiminden ilham alarak ve trendleri yakından takip ederek geliştirdiği görsel dil sayesinde sosyal medyada yakaladıkları ivme ile birlikte, sektörde adeta bir referans konumuna geldi.

5000 adetten fazla ürün çeşitleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip olan MyLove, ürünlerini sosyal medya hesapları ve e-ticaret siteleri mylovebutik.com 'da tüketiciye sunuyor. Kendi bünyelerinde oldukça aktif ve güncel bir şekilde yönettikleri bu mecralarda, kuruluşlarından bu yana kadar tam 9 kat büyüme ve ziyaretçi artışı elde ettiler. Instagram hesapları bu süreçte 822 bin takipçi sayısına ulaştı.

Kurulduğu günden bu yana hedeflerini her zaman bir üst seviyeye taşıyan MyLove, yılların tecrübesi ve sadık müşteri kitlesinin talepleri doğrultusundan kendi tasarımlarını üretmeye ve müşteriyle buluşturmaya başladı.

Jean modellerinden elbise çeşitlerine, dış giyimden ev şıklığına, pijama modellerinden spor kıyafetlerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle MyLove, sezonlardan bağımsız, hem trend hem de fonksiyonel parçalar sunarak her genç kadının gardrobunda yerini almayı amaçlıyor.

MyLove tüketicinin ihtiyaçlarını, taleplerini ve alışveriş deneyimlerini analiz ederek ilerleyerek, tüketicinin gözünde güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir bir marka haline gelmiştir ve 2021’de Yılın En İyi Kadın Giyim Markası Ödülüne layık görülerek başarılarını perçinledi.

MyLove Türkiye’deki başarısını adım adım yurt dışına taşımaya başladı. Özellikle Avrupa’da ilgi gören MyLove ürünleri, aynı zamanda Amerika, Rusya, Hindistan, İran, Irak ve Azerbaycana satış yapıyor. Markanın bir sonraki hedefi, artan talep doğrultusunda bu ülkelere ve iç piyasada daha da yükselerek diğer pazarlara da açılmak.

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