Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ASAPS) istatistiklerine göre, enjekte edilebilir prosedürler sadece son 5 yılda %39'luk bir artış gösterdi. Tabi bu tip prosedürler, şikayetçi olunan bölgelerin başında bulunan burun bölgesinde de çoklukla kullanılıyor.

Çok uzak olmayan bir geçmişte, burnun şeklini değiştirmek için tek seçenek cerrahi rinoplasti idi ancak şimdi plastik cerrahlar, inişli çıkışlı bir köprüyü düzeltmek, depresif bir burun yan duvarını doldurmak veya burnun ucunu kaldırmak için, hyaluronik asit ( HA ) bazlı dermal dolguları kullanıyorlar. Dolguyu dorsal bir kambur veya eğri bir burun eğrisi gibi bir kusurun etrafına dikkatlice enjekte ederek onu kamufle ediyor, burnun mükemmel bir şekilde düz görünmesini sağlayabiliyorlar.

Bazılar içinse, burun ucunun etrafına stratejik olarak yerleştirilmiş dolgu, daha rafine ve daha ince bir görünüm sunabilir. Bir hasta burun ucunu kaldırtmak istiyorsa, doktorunuz bölgeye dikkatlice dolgu enjekte edebilir veya diğer enjekte edilebilir sıvı olan botoksa, burnu aşağı çeken kasları yumuşatmak için (depresör nasalis) başvurabilir. İşte bu kadar! Ameliyatsız burun estetiğiniz tamamdır!

Ameliyatsız Burun Estetiğinin Artıları ve Eksileri

Ameliyatsız burun estetiği, küçük değişiklikler arayan hastalar için en uygunudur. Genellikle burun problemleri, solunum problemleri gibi fonksiyonel sorunları ele almak için kullanılmaz. Ve diğer HA bazlı dermal dolgu maddeleri gibi, burun dolgusu sonuçları da geçicidir (12-18 ay arası).

Bazı hastalar, yeni bir burun görünümünü “test etmek” için cerrahi olmayan bu seçeneği kullanabilir, ancak birçok doktorun burun dolgusunu bir veya iki kereden fazla tercih etmemenizi tavsiye edeceğini unutmayın.

Ameliyatsız burun estetiği herkes için çözüm olmasa da, iyi aday olan hastalar için, asgari kesinti süresi ve yan etkilerle (hafif morarma veya şişme) anında sonuç verebilir. Plastik cerrahınız burun dolgusunun sizin için uygun olup olmadığına karar verecek en doğru kişidir.

Cerrahi olmayan operasyonlarda bile, risk ve komplikasyonlar bulunabilir. Burun son derece vaskülerdir ve deneyimsiz bir doktor, enjektöre dolgu maddesini yanlış yerleştirebilir, kritik bir arterdeki kan akışını kesebilir veya gözlerinizde retinayı besleyen hayati bir arteri bozabilir. Umarız bahsettiğimiz tüm bu korkunç riskler, cerrahi ve cerrahi olmayan rinoplasti türlerinde deneyimli bir doktor bulmanızı teşvik eder. Deneyimli bir plastik cerrah tüm komplikasyonları ve bunlardan nasıl kaçınabileceğini bileceği için risk her zaman daha düşük olacaktır.

İnce çizgileri ve daha az ince kıvrımları tedavi etmekten, diğer “sıvı” prosedürlere kadar, enjekte edilebilir ve cerrahi olmayan tedavilerin plastik cerrahi manzarasını değiştirdiği açıktır. Plastik cerrahınız ameliyatsız burun estetiğinin sizin için güvenli ve başarılı bir sonuç sunup sunamayacağına karar vermenize en iyi yardımcı olabilecek kişidir.