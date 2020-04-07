Brazilian Butt Lift nedir ve nasıl yapılır?

Brazilian Butt Lift işlemi son dönemde daha hacimli popolara sahip olmak isteyen kadınların en favori tercihleri arasında yer alıyor. Peki Brazilian Butt Lift işlemi nedir ve nasıl yapılır? Brazilian Butt Lift işlemi sonrasında nasıl bir görünüm kazanılır?

Brazilian Butt Lift ya da Brazilian Buttock Lift kalça boyunu ve şeklini implant gerekmeksizin yeniden hacimlendiren yağ enjeksiyon ve transfer işlemidir. Liposuction yöntemi ile kalça, karın, bel ya da uyluk bölgesinden fazla yağ alınır ve elde edilen yağ popoya enjekte edilir.

Estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılan bu işlemle vücudun alt kısmındaki orantı daha düzgün hale getirilir, problemli olarak görülen bölgelerde yağ kaybı gerçekleşir ve kalçalar uzun süreli hacim kazanır.

Neden Brazilian Butt Lift?

Kişinin vücut ölçüsü ve yapısı büyük oranda genetikle belirlenir. Sağlıklı beslenme ve spor sağlıklı vücut ağırlığını ve kas kütlesi büyüklüğünü de beraberinde getirir. Bu faktörler kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlasa da bazıları kalça bölgesinin düz bir görünüme sahip olduğunu söyler ve bu durumdan rahatsızlık duyar.

Brazilian Butt Lift işlemi sayesinde kişinin popo bölgesi yeniden şekillenir. Brazilian Butt Lift işlemi sonrasında kişide şu değişiklikler görülür:

-Vücudun alt yarısındaki kıvrımlar iyileşir

-Kalça, uyluk ve bel bölgesindeki yağ oranı azalır

-Popo daha genç ve estetik bir görünüm kazanır.

-Üst vücut ve alt vücut arasındaki ölçü orantısı daha düzgün bir görünüm kazanır.

Kimler Brazilian Butt Lift yaptırabilir?

Popo ölçüsünü iyileştiren Brazilian Butt Lift işlemi herkes için uygun olmayabilir. Aşağıdaki yazılı kıstasları karşılayan kişiler Brazilian Butt Lift işlemi için en uygun adaylardır:

-İmplant işlemi olmadan kalça bölgesinin hacimlenmesini isteyenler

-Kalça bölgesi renk tonu düzgün olanlar

-İşlem için yeterli yağ oranına sahip olanlar

Brazilian Butt Lift geleneksel bir lifting işlemi değildir. Kalça bölgesinde lifting benzeri işlem yaptırmak isteyenler için daha uygun estetik işlemi seçenekleri bulunmaktadır.

Brazilian Butt Lift ve kalça implantı arasındaki fark nedir?

Brazilian Butt Lift işleminin en önemli avantajı implant gerekmeksizin kalça bölgesine hacim kazandırmasıdır. Bir estetik cerrahi uzmanı tarafından yapılan işlemlerde komplikasyon riski son derece düşüktür ve oldukça iyi sonuçlar elde edilir.

Zayıf olan kişilerin vücudunda yeterli oranda yağ olmayabilir ve bu sebeple istenilen sonuçlara dolgu veya implant ile ulaşılabilir. Kalça implantı bazıları için ideal seçenek olsa da implant işlemi enfeksiyon riskini de beraberinde getirebilir. Brazilian Butt Lift işlemine nazaran kalça implantı daha az doğal bir görünüme sahiptir. Dolgu ise oldukça doğal bir görüntü sağlar.

Brazilian Butt Lift işlemi için doğru estetik cerrah nasıl seçilir?

Brazilian Butt Lift yüksek estetik gözü, ince detay, yoğun çalışma ve tecrübe gerektiren bir işlem olduğu için estetik cerrahların hepsi bu operasyonu düzgün gerçekleştiremeyebilir. Brazilian Butt Lift işlemi yaptıracak kişiler estetik cerrahlarına bu konudaki tecrübelerini sorabilir ve daha önce işlemlere dair fotoğrafları göstermelerini isteyebilir.

Brazilian Butt Lift nasıl yapılır?

Brazilian Butt Lift üç aşamada tamamlanan bir işlemdir: Bunlar:

-Kalça, uyluk, karın gibi liposuction uygulanabilecek alanlardan yağ alınır

-Alınan yağ saflaştırılır ve enjeksiyon için hazır hale getirilir

-Enjeksiyona hazır yağ kalçanın belirli bölgelerine transfer edilir ve böylece kalçanın hacminde artış meydana gelir ve şekli düzelir.

Ayakta tedavi olarak kabul edilen Brazilian Butt Lift işlemi öncesinde genel ya da lokal anestezi yapılır.

Brazilian Butt Lift işlemi sonrasında iyileşme süreci

Kalça bölgesi operasyonlarının ardından dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Kalça bölgesinde ağrı normaldir ve ağrı için ilaç verilebilir. Brazilian Butt Lift işleminin ardından kişi en az 2 hafta süre ile direkt olarak kalçasının üzerine oturmamalı ve yatmamalıdır.

Bu süre boyunca yüz üstü yatmak gerekir. Bir süre sonra estetik cerrahın da yönlendirmeleri ile kişi yastık gibi yumuşak yüzeylere oturmaya başlayabilir. Normal oturma düzeni için en az 8 hafta beklemek gerekir.

Brazilian Butt Lift işleminin ardından 1 hafta sonra günlük faaliyetlerinizi sürdürebilir ve çalışma hayatına geri dönebilirsiniz.

Brazilian Butt Lift işlemi sonrası

Brazilian Butt Lift işlemi sonrası kazanılan görünümün süresi uzun yıllar devam eder. Liposuction işlemi ile alınan yağ hücreleri bu bölgelerde tekrar oluşmaz ve kalça bölgesine enjekte edilen yağ uzun yıllar kalır. Vücutta meydana gelebilecek kilo değişimi işlemin sonuçlarına etki edebilir. Bu sebeple sabit bir kiloda kalmak önemlidir.

Brazilian Butt Lift işlemi sonrasında ideal sonuçlar 6 ayın sonunda ortaya çıkar. Bu sürenin sonunda daha biçimli ve hacimli kalçalara sahip olunur.