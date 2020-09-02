Genital bölge beyazlatması

Kadın genital bölgesinin estetik sorunlarından birisi de kararma ve koyulaşmadır. Tıbbi bir problem olmasa da görsel ve kozmetik olarak kişiyi mutsuz edebilir. Bu yazımızda genital bölge kararmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi paylaşımı yapacağız.

Genital bölge kararması neden olur?

Genital koyuluğun en önemli nedeni genetiktir. Özellikle ülkemizde esmer ten rengi ağırlıkta olduğu için bizde çok rastlanır. Tahrişler, bazı hastalıklar buna sebep olabilir. Özellikle ağda veya lazer epilasyon sıklığının çok olması en önemli kararma nedenidir. Hormonal değişim dönemlerinde (ergenlik, menapoz gibi) koyuluk artar. Doğum kontrol hapının da renk arttırıcı etkisi olabilir. Kıyafetlerin sürtmesi, oradaki sivilcelerin çok oynanması da önemli sebeplerdendir.

Ayrıca bazı hastalıklar da genital bölgede koyulaşmaya sebep olur. Özellikle böbrek üstü bezi hastalıkları olan Addison ve Cushing hastalıkları da kararma sebebi olabilir.

Vajina beyazlatma nasıl yapılır?

Genital bölgedeki kararmanın açılması işlemine vajina beyazlatma demek adet oldu ama aslında doğrusu genital beyazlatma olması gerekir. Çünkü vajina genital bölgenin içinde kalır ve beyazlatma işlemi yaptığımız bölgeye dahil değildir. Ama bizde genital bölgeye de vajina denip geçtiği için bu işlemin adı da vajina beyazlatma olarak kaldı. Bu tedaviye batı ülkelerinde labial whitening ya da pudenda bleaching denmektedir.

Vajina beyazlatmada temel olarak 2 yöntem vardır. Kimyasal yöntem ve lazerle beyazlatma. Ayrıca renk açıcı krem kullanımı veya mezoterapi denenebilir. Bu yöntemlerden birini veya kombinasyonlarını kullanarak renk açma sağlanmış olur.

Kimyasal yöntemle vajina beyazlatma

Kimyasal peeling diye bilinen ve TCA adlı ajanın kullanıldığı estetik işlemin genital bölgeye özel hazırlanmış ürünü ile renk açma gerçekleştirilir. Tek seanslık bir uygulamadır. Ortalama % 50 renk açılma sağlanmış olur.

Hazırlama solüsyonu sürüldükten ve iç dudaklar için koruma sağlandıktan sonra maske genital bölgeye sürülür. Etrafa bulaşı engellemek için kapatıcı konur. Bu maske ve kapatıcı ile hasta evine gider. 5-6 saat bekledikten sonra maske yıkanır. Devam ürünlerine başlanır.

Lazerle vajina beyazlatma

Lazer o bölgedeki melanosit hücrelerini parçalayarak beyazlatma yapar. İşlem ortalama 30 dk sürer. İşlemden önce uygulama bölgesine lokal anestezik tatbik edilir. Böylece işlem sırasında hasta fazla ağrı duymaz. Uygulamadan sonra genital bölgede önce daha da koyulaşma meydana gelir. Çünkü cildin o bölümünde dokular hayatiyetini kaybeder. Sonra bu ölü dokular dökülür ve alttan beyaz deri meydana çıkar. Yan etki olarak lazer uygulanan bölgede kızarıklık, şişlik, su toplanması olabilir. Bu yöntemle en çok dış dudakların rengi açılmaktadır ama pubis, perine ve anal bölgede de uygulama yapmak mümkündür.

Bu temel 2 vajina beyazlatma yöntemine bazı ek tedaviler verilebilir. Renk açıcı kremler eskiden beri piyasada vardır ama tek başına etkisizdir. Mezoterapi ise bazı kişilerde çok işe yaramaktadır.

Sonuç olarak; siz de genital bölge kararmasından rahatsızsanız tamamiyle olmasa da büyük oranda bu sorundan kurtulabilirsiniz. Yeterki konu hakkında uzman bir doktorla yola çıkın.

Op. Dr. Defne Erkara

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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