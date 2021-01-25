Gözaltı bölgemiz bir kişinin yüzüne baktığımızda tam yüzün ortasında yer alan bir bölge olduğu için en fazla dikkat çeken bölge. Bu nedenle bu bölgede oluşan sıkıntılar nedeniyle estetik cerrahlara çeşitli yaşlarda başvuru oluşuyor. Şikayetlerin en çoğu da göz altı morlukları hakkında. Estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Defne Erkara göz altı morlukları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Gözaltı morlukları neden olur?

Genç yaşlarda göz altı bölgesinde koyuluk ya da çukurluk nedeniyle ki bunlara göz altı morlukları da deniyor, başvuran pek çok kişi mevcut. Önce gözaltı morluk nedenlerinden bahsetmekte yarar var.

En çok gözaltı morluğu yapan sebepler şunlardır:

genetik faktörler : en sık neden budur.

kilo alıp verme

çok yoğun çalışma

az uyku

daha ileri yaşlarda da gözaltı derisinin incelmesi

yer çekimi ile dokuların yer değiştirmesiyle oluşan sıkıntılar

Tedavide neler yapılır?

Gözaltı morluklarının standart bir tedavisi yoktur. Nedene ve kişiye özgü çözümler geliştirmek gerekir. Örneğin torbalanma veya alt kapak derisinde sarkma varsa alt göz kapağı estetiği yapılır.

Çukurlanmaya bağlı morluk varsa ilk tercih ışık dolgu olmalıdır. Göz altı ışık dolgusu 15-20 dakikada uygulanan bir yöntemdir. Ortalama 12-18 ay etkilidir. Çukurlanma fazlaysa yağ enjeksiyonu önemli bir tercih olabilir. Işık dolguya göre daha invaziv, daha zor bir işlemdir. Ama çoğunlukla kalıcı bir işlemdir.

Duruma göre yukardaki tedavilere mezoterapi, kimyasal peeling, PRP gibi deri kalitesini arttırıcı işlemler eklenebilir. Fakat bu bölgedeki deri çok ince olduğu için çok dikkatli uygulama yapılması gerekiyor.

Tedavi yöntemlerini önerirken kişinin yaşını da dikkate almak gerekir. Gençlerde çoğunlukla alt kapak derisinde sarkma olmadığı için ışık dolgu veya yağ enjeksiyonu yeterli olur. Ancak 40 yaştan itibaren sarkma başlayacağı için bu yaşlarda öncelikle sarkma konusunu çok iyi değerlendirmek lazım. Alt göz kapağı sarkması olan birine ışık dolgu ya da yağ enjeksiyonu yapılırsa orada göz altı torbası meydana gelir. Sarkma yoksa yapılabilir.

Diğer gözaltı morluk sebepleri ve tedavisi

Bazen anatomik olarak gözaltı bölgesinde kemik yapısının geride olduğu ve yağ dokusunun az olduğu kişiler olur. Bu durumda göz altı zaten 20 yaşından beri hep böyle bir çöküktür. Üst çene biraz daha geridedir. İşte öyle durumlarda yaptığımız şey ise yağ enjeksiyonudur. Böylece o bölgedeki kemik gerideliğini kamufle etmiş oluyoruz. Hem de oradaki çöküntüyü ortadan kaldırmış oluyoruz.

Göz altı torbası nedir?

Bir de göz altı torbası meselesi var. Gözünün altında çöküntü olan ya da hafif çizgilenme olan herkes göz altı torbam var şeklinde konuşuyor ama herkesin göz altı torbası yoktur. Göz altı torbasının en büyük nedeni yine genetiktir.

Torba dediğimiz şey şu: alt göz kapağında 3 tane yağ paketi var. Bu yağ paketlerinin birisi buruna yakın yerde, birisi ortada, birisi de şakak bölgesine yakındır. Bu yağ dokusunun üstünde bir perde şeklinde septum, onun üzerinde kas dokumuz var. Daha da yukarıda çok minimal deri altı yağ dokusu ve en üstte de deri var.

Gözaltı torbası olan kişilerde bu torbaların üstündeki perdeler yapısal olarak çok incedir. Böyle olunca yağ paketleri dışardan görünür hale gelir. İşte bu vakalarda yaşı küçük de olsa büyükte olsa ışık dolgusu çok büyük bir fayda sağlamaz. Torbanın mutlaka azaltılması gerekir.

Torbalı görünüme neden olan şey sadece perdenin gevşekliği ise o zaman o perdenin sıkılaştırılması ve o torbaların azaltılması yeterli olur.

Bir başka neden kemiğin gerideliği nedeniyle göz çukuru yapıları öndeyse; o zaman da yağ enjeksiyonu bir opsiyon olabilir.

Sonuç olarak; gözaltı morluklarının tedavisi biraz karışık görünse de anlatmaya çalıştığım şu: göz altı bölgesi tedavisi için herkese aynı şey yapılmaz yani mutlaka muayene olmak gerekiyor. Bu şekilde bu bölgenin tedavisine karar verilmesi gerekiyor.

Op. Dr. Defne Erkara

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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