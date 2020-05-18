Karın germe sonrası dikkat edilmesi gerekenler ve iz tedavisi

Karın germe hastalarımızı ameliyat ettikten sonraki gün taburcu ederiz. Evlerine gittiler ne yapacaklar? Özellikle bir hafta kadar istirahat etmeleri çok önemli. Bu süreyi evde geçirmelerinde yarar var. Ama bu evde sürekli yatmak tarzında olmamalı. Kendi işlerini kendileri görsünler, gidip suyunu kendisi alsın, kıyafetini kendisi giysin.

İlk hafta biraz öne doğru eğik yürürse kendisini daha güvende hisseder. Zaten mayo şeklinde korse giyiyor olacaklar. Bir hafta kadar banyoya izin vermiyoruz. Bir hafta sonunda ilk kontrolünüz olduktan sonra her gün özellikle banyo yapılmasını istiyoruz. İlk bir haftalık banyo yapılmadığı dönemde arada korseyi açıp o bölgelerin, özellikle kasık bölgesinin ve meme altlarının temizlenmesi çok önemli. Kontrolden sonra da göbek temizliği başlıyor. Onu nasıl yapacağını anlatıyoruz hastamıza.

Bir ay korseyi gece gündüz giymek zorunda. Bu süreyi daha uzatırsanız, sonucu pozitif yönde etkilersiniz. Biz genelde onbeş gün daha en azından gündüz korse giyilmesini tavsiye ediyoruz. Bir ay geçtikten sonra lenfatik masaj dediğimiz, ameliyat bölgesindeki ödemlerin, şişliklerin giderilmesi, lenf drenajının tekrar sağlanması için mümkünse elle yapılan masajı tavsiye ediyoruz. Ama bunu yaptıracak yer bulmak bazen zor olabiliyor. O zaman makinayla yapılan çeşitli masaj yöntemlerinde de fayda görebilirsiniz.

Karın germe sonrası iz tedavisi

Karın germede iz korkulan bir şey. Bunu önlemek için acaba yağ alımı ile karnımdaki problem düzelir mi şeklinde çok sorulara rastlıyoruz. Hatta bazı yağ alımı yöntemlerinin karındaki deri bolluğunu topladığı yönünde bilgilere rastlıyoruz. Açıkçası tecrübem ve genel olarak bilgime göre eğer deride bir bolluk varsa bunu ancak sarkmış derinin alınması toparlıyor. Çok çok ender vakada, çok ciddi spor yapılmasıyla bu deri bolluğu bir miktar toplanabilir. Ama iki doğum yapmış bir kadının derisinin toplanması eğer deri deforme olduysa oldukça zor. Baştan kontrollü bir şekilde kilo alarak doğum yaptıysa o ayrı.

Gelelim şimdi iz konusuna. Karın germede iz nasıl oluyor? Karın germede iz, pubisin yani genital kıllı bölgesinin üzerinde sezeryan izini bilirsiniz (çoğu kişi bilir, sezaryen izi 10 - 12 santim kadar bir çizgidir ) Bu çizginin biraz daha yanlara uzadığını düşünün. Bu iz külot içinde kalan bir çizgi olur. Bu çizgi başta kırmızıdır, zamanla kullanılan iz tedavisi ile beyazlar. Bir de göbek deliğinin transfer edildiği yerde, deliğin içine doğru bir iz kalır. Bu da zamanla önce kırmızıdır, sonra beyazlar.

Karın germe sonrası izin daha iyi olmasını sağlayacak bir kaç yöntem var.

-Bunlardan bir tanesi iz kremlerinin düzenli kullanılması,

-ikincisi silikon bant yani ekstra iz tedavisi yöntemlerinin kullanılması,

-üçüncüsü de özellikle izin kırmızı olduğu dönemlerde bu bölgenin gerginliğe maruz bırakılmaması.

Yani mesela mekik tarzı hareketlerin, bu tarz sporların daha ileri dönemde tercih edilmesi. Çünkü kırmızı döneminde iz çok hassastır. Fazla gerilirse açılmaz ama genişleyerek iyileşebilir. Bunu önlemek içinde bu şekilde bir tedavi yapılabilir.

Birde bu izin nasıl iyileşeceği biraz genetik faktörlere de bağlı. Özellikle beyaz tenli kişilerde, deri kalitesi daha iyi olan kişilerde bu izler oldukça iyi iyileşir. Esmer kişilerde biraz pigmentasyon dediğimiz koyulaşma olabilir. Bu, kişinin yapısıyla da alakalı olan bir şeydir. Yine bunları önlemek için bir takım medikal tedavilerde var onları öneriyoruz.

Sonuç olarak: karın germe ameliyatı kolay bir operasyon değildir. Sonrası da pek çok estetik ameliyata göre daha zor geçer. Ancak doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyarsanız daha kolay bir ameliyat sonrası dönem geçirebilirsiniz.

Op. Dr. Defne Erkara

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı