Karın germe ve liposuction

Karın germe ameliyatı, karının alt kısmında yani göbek altındaki deride bolluk olduğu zaman gereken bir işlemdir. Çoğunlukla 10’dan fazla kilo veren kişilerde, ikinci doğumlarda ya da aşırı kilo alınan birinci doğumlarda alt karın derisinde sarkma oluşur. Bu sorun kilo verme ile düzelmez, sarkma kalıcı olur. Özellikle doğum sırasında ya da kilo alma sırasında çatlaklar oluştuysa derideki sarkma daha fazladır. Görsel olarak da sarkma ile birlikte çatlaklar daha kötü bir karın görüntüsüne yol açar.

Karın derisindeki sarkma oranı herkeste değişiktir. Zayıf kişilerde göbek üzerinde deri bolluğu daha fazla olurken alt tarafta daha az olabilir. Spor yapan kişilerde de bu deri bolluğunun dağılımı farklı olabilir. Eğer ayakta dik dururken göbek altındaki deri bol görünüyorsa, yan tarafta çıkıntı yapıyorsa, o zaman karın germe gereklidir.

Boy – kilo oranının önemi

Boy-kilo oranına ve yağlanmanın dağılımına göre bazı karın germe işlemlerinde yağ alımı da yapılması gerekir. Bu durumu örneklendirecek olursak; 1.60 boyunda bir kişide kilo 57 ile 60 arasında ise o zaman büyük ihtimalle sadece karın germe yeterli olacaktır. Ancak bazen bu kiloda olupta bacakları ince, bel bölgesi yağlı olabilir. Yani bütün fazla yağ bel bölgesinde birikmiş olabilir. O zaman belden yağ alımı artı karın germe gerekir. Bir de 1.60 boyundaki kişimizin kilosunu 65-70 kg arasında düşünelim. Bu durumda kesinlikle yağ alımı da gerekir. Karın germe yapılırken yağ alımının çoğunlukla sadece bel kısmından yapılması yeterli olur. Kilo oranı daha da artarsa o zaman göbek deliği üzerindeki, mideye denk gelen karın bölgesinden yani üst karından da yağ alımı gerekir. Sonuç olarak hem üst karın hem bel bölgesinden yağ alımı ve karın germe işlemi yapılması gerekir.

Karın germe hangi durumlarda iyi sonuç vermez?

Karın germe işlemi için kişinin belirli bir boy-kilo oranında olması gerekir. İşlem için bu oran oldukça önemlidir. Bu oran bize ameliyat sonrasında daha iyi bir sonuç elde etmek için gereklidir. Gelelim sorumuza. Sorumuzun cevabını yine bir örnek ile anlatalım. 1.60 boyunda olan bir kişinin karın germe ameliyatı olabilmesi için en fazla 80 kg olması tercih edilir. Bazı durumlarda bölgesel yağlanması olan, kilo veremeyen kişilerde karın germe işlemi biraz daha kiloluyken yapılabilir. Ancak güzel sonuç elde etmek istiyorsak, örnekten devam ederek; 1.60 boyunda ki bir kişi karın germe işlemi olacaksa 80 kg dan fazla olmaması gerekir. En güzel sonuç da boyuna uygun kilo da olan kişilerde elde edilir.

Sonuç olarak: karın germe ameliyatı, karın derisi sarktıysa estetik görünüm için kaçınılmazdır. Ancak beraberinde yapılabilen yağ alımından kaçınmak mümkündür. Eğer yeterince diyet ve spor ile kilo verebilirseniz sadece karın germe ameliyatı yeterli olacaktır.

Op. Dr. Defne Erkara

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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