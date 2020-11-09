Dış görünüş insan hayatı için fazlası ile önemli ve dikkate değer bir kavramdır. İnsanlar birbirleri ile ilişki kurarlarken mutlaka ki dış görünüşlere ve tarza dikkat ederler. Vücudun görünen yerlerinde oluşan ya da doğuştan gelen bir takım sıkıntıların meydana getirdiği psikolojik durumlar da bu çerçevede değerlendirildiği için estetik operasyon ve müdahaleler fazlası ile öne çıkmaktadır.

Kulakların durumu ve pozisyonu da bu şekilde değerlendirilebilir. Özellikle de kepçe denilen şekilde kulak tipi var ise insanlar bu görüntüden rahatsız olabilirler ve kulak şekillerini daha da iyileştirmek isteyebilirler. Kepçe kulak sorununu aşmak için de kepçe kulak estetiği ( otoplasti ) ameliyatları yapılabilir.

Kepçe Kulak Ameliyatına Dair Önemli Noktalar

İlk olarak kepçe kulağın ne olduğu net olarak tanımlanmalıdır. Kişiye karşı yönünden bakıldığında kulakların normal kabul edilen durumdan biraz daha ya da fazlası ile dışarıya doğru olması, kepçe kulak olarak adlandırılır. Bu görüntü bozukluğu da kepçe kulak ameliyatı ile giderilebilir.

Her ne kadar ameliyat yaşı olarak 18 düşünülse de aslında tıbbi anlamda böyle bir zorunluluktan söz edilmesi doğru değil. Yani çocuklar için de kulak düzeltme ameliyatı yapılabilmektedir. Kulak organı gelişimini hızlı tamamladığı için erken yaşta asıl alacağı şekli de belli etmektedir. Ortalama 6 yaşı doldurunca kepçe kulak ameliyatını yapabiliyoruz. Eğer kulak kepçeliği varsa bu yaşlarda da tespit edilebilir ve gerekli kulak estetiği operasyonları bu çağlarda da yapılabilir.

Kulak Estetiği

Kulak kepçesi kıkırdak dokudan oluşur ve bu kıkırdağa istenilen şekli vermek için de bir takım ameliyatlar yapılabilir. Kulak estetiği ameliyatı sırasında kulağın arka kısmından ufak bir kesi açılır ve söz konusu kesi aracılığı ile istenilen hamleler yapılabilir. Kıkırdağa verilen son şekil istenen düzeyde ise şeklin bozulmaması adına güçlü ve estetik dikişler atılarak operasyon tamamlanır.

Ancak ne olursa olsun kulak kepçesi düzeltme ameliyatlarında tecrübe çok önemlidir. Çünkü kulak kepçeleri kolay kolay düzelmezler ve hatta yalnızca dikiş yöntemi ile gerçekleştirilen ameliyatlarda bile uygun şekilde yaklaşılmaz ise kıkırdak yırtığı riski ve kulağın eski hale dönme ihtimali vardır.

Ameliyat Sonrası Dönem

Kulak estetiği olan hastalar ameliyatın ardından yüksek yastıklar kullanmalıdırlar ve aynı zamanda da sırt üstü yatış pozisyonu tercih edilmelidir. Aynı zamanda ilk haftalar ağır yük taşınmaması önerilir.

Zorlanma, spor faaliyetleri de ilk 2 hafta gerçekleşmemelidir.

Müdahalenin ardından kulakların 2 ila 3 gün kadar bandajı çıkarılmaz, daha sonra açılır.

Gece uyurken kulak kepçesinin bükülmemesi ya da kıvrılmaması gerekir. Bu nedenle de sporcu bandı 4-6 hafta takılmalıdır.

Muhtemel komplikasyonlar arasında ise kulak derisinin morarması ve bu alanda kan dolaşımının bozulması yer alır. Bu tür durumlarda mutlaka doktora danışmak gerekir.

Op. Dr. Defne Erkara

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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