Venüs Tepesi olarak da bilinen Pubis estetiği nedir? Pubis estetiği nasıl yapılır? İşte Pubis estetiği hakkında bilinmesi gerekenler...

Mons pubis olarak da bilinen Venüs tepesi insanların kasık bölgesidir ve bu bölge doğal olarak tüylenmeye yatkındır. Ön taraftan bakıldığı zaman üçgen biçiminde görünen Venüs tepesinin altında vulva, bunun içeriğinde de labia majora (büyük dudak) ve labia minora ( küçük dudak) bulunur.

Pubis (Venüs Tepesi) estetiği neden yapılır?

Özellikle kilo alan bazı kişilerde vulvanın üst kısmı, yani pubis olarak olarak da bilinen bölgesinin boyunda kabarıklık meydana gelir ve bu sebeple kıyafetlerden belli olur hale gelir. Pubis estetiği ya da Venüs Tepesi uygulaması sayesinde bu bölgeden yağ alınarak hacim azaltılır. İşlem için klasik liposuction uygulaması yapılır.

Pubis estetiği (Venüs Tepesi) işlemi nasıl yapılır?

Pubis bölgesi yağlı bir tabakadır ve bazı kişilerde çok çıkıntılı bir görünüme sahiptir. Böyle bir durumda ise Labia Majora bölgesi de daha yüksek hacimli görünebilir. Bu kişilerde ise çıkıntılı görünümü ortadan kaldırmak için liposuction işlemi uygulanır ve böylece pubisin hacmi azaltılır.

Eğer sadace şişkinlik yok aynı zamanda bu bölgede sarkma varsa germe ameliyatı gerekir. Çoğunlukla aşırı kilo alıp veren ve karın germe ameliyatı gereken hastalarda bu durum görülür ve karın germe ile birlikte bu bölge de gerilir. İşlem kalıcı sonuçlar verse de kişinin aşırı kilo almasıyla ile aynı sorun tekrar ortaya çıkabilir.

Pubis estetiği (Venüs Tepesi) işlemi sonrasında iyileşme süreci nasıldır?

Pubis estetiği kısa süreli bir operasyondur ve genel anestezi uygulanarak yapılır. İşlemin ardından iyileşme süreci hızlıdır, 1 ila 2 gün içinde hasta iş hayatına geri dönebilir ve 2 ila 4 hafta içinde günlük rutin işlerini yapabilir. İşlemi uygulayan cerrahın uygun görmesi durumunda ağrı kesici ilaç kullanılabilir.

Mons pubis (Venüs Tepesi) boyutu günlük yaşamı nasıl etkiler?

Venüs tepesi cinsel yaşama olumlu ya da olumsuz etki eden bir bölge değildir. Bu estetik işlemin yapılmasının temel amacı kişilerin daha özgüvenli hissetmeleridir. Venüs tepesi büyük olan kadınlarda bu bölge daha görünür hale geldiği için kıyafet seçimi bir sorun haline gelebilir. Venüs tepesinin büyük ya da küçük olması herhangi bir sağlık sorunu anlamına gelmez.

Pubis estetiği (Venüs Tepesi) ameliyatı öncesinde nelere dikkat etmek gerekir?

Venüs tepesi estetiği cerrahi bir uygulama olduğu için işlem mutlaka alanında uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. Venüs tepesi estetiği sonucunda doğal görünüm korunmalı, pubis bölgesinde his kaybı oluşmamalı, bu bölge işlem bittiğinde gergin halde olmalı ve cildin doğal rengi korunmalıdır.

Op. Dr. Defne Erkara

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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