Kızlar kısır döngüyü kırın

Kızlar, kısır döngüyü kırmalısınız..

Bugün instagram hesabımdan aldığım bir mesaj şu şekildeydi:

Doktor hanım merhaba, ben 19 yaşındayım, adetlerim 2-3 ayda bir oluyor, kiloluyum, beni en çok rahatsız eden şeylerden birisi ise bacak iç yüzeyinde ve pubik bölgemde aşırı derecede tüylenme var. Benim bilmek istediğim, doktora gidersem tedavisi var mı?

Bu tür adet düzensizliği, kilo artışı ve kıllanma artışı ile ilgili mesajların arttığını fark ettim. Giderek artan sayıda genç kız kilo artışından şikayetçi. Adetleri ise düzensiz. Bu kızların birçoğunun sivilce, saç dökülmesi sorunu da var. Bu rahatsızlığın adı polikistik over sendromudur. Toplumda %7-10 olarak görülürken bu oran neredeyse 2-3 katına kadar çıktı.

Bu artış için tabiki günümüz yaşam şekli ve beslenmeyi suçlayacağım. Evet, polisiktik over sendromunun genetik temeli var ama çevresel etkenler olmasa belki de ortaya çıkmayacak.

Yediğimizi sağlıksız şekerlemeler, cips ve bildiğiniz tüm çöp gıdalar vücudun karbonhidrata olan direncini bozuyor ve kilo alımına sebep oluyor. Yaşam şeklimizdeki yavaşlama nedeniyle vücudun karbonhidrata olan direnci daha da artıyor ve beyin , yumurtalık ve yağ dokusu arasındaki mesajlaşma bozuluyor. Kadın yumurtalık organları, yumurtalamayı bırakıyor ve kadınlık hormonu olan östrojen hormonu yerine, erkeklik hormonu olan testosteron üretmeye başlıyor. Bu da insülün direncini daha da bozuyor ve yumurtlalıkların yumurtalması daha da etkileniyor. Böylece kilo, hareketsizlik, adet görememe, insülin direnci, kıllanma, kilo artışı, adet görememe ve böylece sürüp giden bir kısır döngü oluşuyor. Bu sorun sadece genç kızlık dönemin değil ileri yaşları da etkiliyor ve gebe kalamama, 40 lı yaşlarda rahim kanserine yakalanma gibi sorunlar sizi bekliyor.

Genç bir kızın yapması gereken şey bu kısır döngüyü kırmaktır. Bu nedenle önce ve sadece zayıflamalıdır. Amam zayıflayamıyorum ki diyen kızlarımızı duyuyor gibiyim. Beslenme şeklini düzeltip, hareketi arttırırsanız insülin direnciniz azalacağı için zayıflayabileceksiniz. İnsülin direnci yani karbonhidrata bozulan cevabı düzeltmenin en önemli yollarından birisi ilaç değildir, hareket etmektir. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile vereceğiniz 10-20 kilo sayesinde adetleriniz düzelir, saç dökülmeniz geçer, sivilceniz geçer ve kıllanmanız azalır.

Yumurtalıklarınız tekrar östrojen üretmeye başlar, vücudunuzun karbonhidrata verdiği cevapta ise düzelme olur. Kısır döngü kırılır ve her şey normale döner.

Sorularınız için bana @doktorebruunal adresinden ulaşabilirsiniz.

Sağlıkla kalın.