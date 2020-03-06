Fibrocell İle Yaşlanmaya Çözüm

Fibrocell İle Yaşlanmayı Durdurun

Cilt gençleştirme tekniklerinden olan kök hücre tedavisi yaşlanan ve genetik veya çevresel faktörlerle yıpranan ciltler için en çok tercih edilen uygulamalardan biridir. Temeli kişinin kendi kök hücresinin yine kendisinde kullanılmasından ibarettir.

İşlem oldukça basittir. Kulak arkasından Plastik Cerrah tarafından alınan minik bir biyopsi parçası kök hücre laboratuarlarında çoğaltılır. Alınan parçada bulunan ve cildimizi genç tutan fibroblast parçası laboratuarda 4 veya 6 hafta içinde çoğaltılarak yeniden enjeksiyona hazır hale gelir. Soğuk zincir kullanılarak taşınan kök hücre dokuları yine plastik cerrahınız tarafından ciltte hücrelerin canlılığını kaybettiği bölgelere enjeksiyon ile verilir. Bu işlem ortalama 4 haftada bir toplam 3 kez olacak şekilde tekrarlanır. İlk etkiler 2-3 hafta içinde görülse de ortalama 6 aya yayılan bir iyileşme ve gençleşme etkisi görülmektedir. Bir nevi cilt yaşlanmasında saatleri tersine çevirir.

Kök Hücre ( Fibrocell) Tedavisinin başlıca etki alanlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Yıllar geçtikçe azalan kollajen etkisiyle belirginleşen kırışıklıkları azalması, yüzdeki gevşekliklerin toparlanması ve cilt tonunun dengelenmesi,

Boyun, gıdı ve dekolte bölgesinde yaşlanmaya bağlı azalan deri altı dokularnedeniyle meydana gelen sarkma ve deformasyonlar,

İzler ve cilt çukurlarının giderilmesi.

Etkisi diğer cilt gençleştirme tedavilerine göre daha uzun süren kök hücre uygulaması, kişinin kendi hücrelerinin kullanılması sebebiyle herhangi bir alerjik reaksiyon oluşturmaz ve hasta açısından konforlu bir işlemdir.