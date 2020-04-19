Aşırı küçük göğüs estetiği

Aşırı küçük ve dümdüz göğüsleri olan kadınların en fazla endişelendikleri konu, meme büyütme operasyonu sonrası doğal bir görünüm olur mu? Meme büyütme ameliyatından sonra ilk bakışta estetik olduğu anlaşılmayan, temas edilince normal bir his veren, daha kadınsı hissetmeyi sağlayan göğüsler mümkün mü? Eğer doğru teknik ve yaklaşımla göğüslerinizi büyütebilir, vücudunuzla orantılı, doğal görünümlü göğüslere sahip olabilirsiniz.

Bir meme büyütme operasyonu planlanırken mevcut meme dokusunun miktarı çok önemli bir husustur. Küçük göğüslü kadınlarda var olan meme dokusu, implantın türü, boyutu, şekli ve yerleştirilme biçimi çok dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır. Her birisinin çok özel bir şekilde planlanması gerekir.

Meme implantının tipi nasıl olmalı

Genellikle doğal meme dokusu çok az olan kadınlara çoğunluk silikon jel implantları tavsiye edilir. Saline implantlar eğime göre doğal dalgalanmalara sahiptir, çünkü sıvı implantın içinde hareket eder ve dalgalanmalar (su dalgaları gibi) kadının küçük meme dokusunun içinde kolayca hareket edebilir. Özellikle öne eğilme ya da aşırı eğilme sırasında oldukça belirgin bir hal alır. Silikon jel ise aha yoğun bir sıvı olduğu için bu implantlar dalgalanmaya daha az yatkındır.

İmplant nasıl yerleştirmeli

İmplantlar pektoralis kasın üzerine ya da altına yerleştirilebilir. Plastik cerrahların çoğu, daha az doğal meme dokusu olan kadınlar için yumuşak doku ve kas kaplama açısından submuscular yerleştirme önerilir. Eğer saline implantlar kullanılırsa, bu yerleşim dalgalanmaların görünme şansını azaltır.

İmplantın boyutu nasıl olmalı

Eğer kullanılacak implant doğal memenin boyutundan daha geniş ise, implantın görünür olma ihtimali daha fazla olur. İşte bu yüzden muayene ve ameliyatın planlanması esnasında meme dokusu genişliği ve göğüs kafesi genişliği doğal bir meme görünümünü verecek implant boyutunun hesaplanmasına yardımcı olur. Vücut ile uyumlu boyut ve profildeki mütevazı implantlar genellikle minimum meme dokusu olan ince kadınlarda en doğal görünümlü sonuçları verir. İmplant ne kadar büyük olursa, doğal görünüme olasılığı da o kadar düşük olur.

İşte bu yüzden plastik cerrahınızın size vereceği meme implantı tavsiyelerini dikkate almak çok önemlidir. Plastik cerrahınız size en uygun boyut, şekil, tür ve yerleştirme biçimini önerecektir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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