Op Dr Korkut Arslan / Kürtaj nedir?

Kürtaj kelime anlamı ile kazımak anlamına gelir, kadın hastalıkları ve doğum&39;da kullanıldığı şekliyle ise rahim içinden doku almak anlamına gelmektedir. Sadece gebelik sonlandırmak için yapılmaz.



Özellikle kanama bozukluklarında ve menopoz sonrası kanamalarda teşhis amaçlı kürtaj yapılabilir. Yine infertilite (kısırlık) araştırmalarında yumurtlama olup olmadığını anlamak amacıyla da kürtaj uygulanabilir.



Gebeliğin sonlandırılması amacıyla yapılan kürtaj ülkemizde 10. gebelik haftasına kadar kanuni olarak uygulanmaktadır.



Eğer bebek ölü ise, bebekte yaşamla bağdaşmayan ciddi bir anormallik (sakatlık) varsa veya gebeliğin tıbben sakıncalı olması durumunda daha ileri gebelik haftalarında da kürtaj yapılabilir.





Kürtaj Uygulaması:





Yasal tahliyeler hem lokal anestezi, hem de genel anestezi altında uygulanabilir. Genel anestezi altında kürtaj her ne kadar maliyeti biraz artırsa da, hem annenin psikolojisi açısından hem de işlemin tümüyle ağrısız seyretmesi açısından daha çok tercih edilir ve önerilir.



Kürtaj Karmen adı verilen büyük enjektöre benzeyen özel aletlerle yapılmaktadır. Bu alet vakum etkisi yaratarak negatif basınç ile rahim içindeki muhteviyatı içine çeker ve rahimi bir anlamda temizler. Eskiden kürtaj için küret dediğimiz kaşığa benzer aletlerle kazıma işlemi yapılmaktaydı ancak günümüzde modern, hastada en az yan etkiye neden olan tek kullanımlık steril aletler kullanılmaktadır. Bu aletlerin kullanılmaya başlamasıyla olumsuz etkilerin önlenmesinin yanında kürtaj işleminin ve buna ek olarak da anestezinin süresi de kısalmıştır.



Kürtajda en önemli hususlardan birisi de kürtaj için kullanılan aletlerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmesi, yapılan ortamın steril olması ve işlemi yapan doktorun bu konuda deneyimli olmasıdır. Bu şartlarda yapılan kürtaj sonrası riskler minimuma inecektir.



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