Bacak estetiği

Son yıllarda çok fazla yapılmaya başlanan ama yine de cerrahlar arasında pek bilinmeyen bir ameliyat, silikon implantlar ile bacak estetiğidir. Bu yazımda kısaca bu konudaki tecrübelerimi aktaracağım ve günümüz şartlarına göre (covid 19 pandemisi) uygulamada yaptığımız bazı güncelleştirmelerden bahsedeceğim..

Silikon bacak implantları, dizaltı kısımda, bacağın arkasında bulunan baldır kasının ufak bir modeli şeklinde olan silikon protezlerdir. Bu silikon implantlar (protezler), dizaltı bacakta, bacağın arka kısmında bulunan kasın büyütülmesi için kullanılır. Bu kas aslında 2 kısımdan oluşan bir kasdır ama bacakta zayıflığa ve çarpık bacak görüntüsüne sebebiyet veren, genelde bacağın iç kısmındaki kasın zayıf olmasıdır. Bu yüzden çarpık bacak görüntüsünü düzeltmek yada bacakların dizaltı kısmınında kası dolgunlaştırmak için genellikle iç taraftaki kasın içine bu protezler yerleştirilir. Amaç, zayıf olan kası, olması gereken büyüklüğe getirmektir. Bu ameliyat 4 grup hastaya yapılır:

1) Çarpık bacak görüntsüne sahip, iki bacağı arasında açıklık kalan bayanlar

2) Bacakları çok ince olan bayanlar (çalı bacak deformitesi)

3) Çocukken geçirdikleri çocuk felci sebebi ile bacakları ince kalmış hastalar (erkek-kadın)

4) Vücut geliştirme ile ilgilenen ama bacak kaslarını geliştiremeyen sporcular (bu kas, spora dirençlidir, geliştirmesi zordur)

Tüm bu hastalarda en doğal sonucu almak için implantlar, baldır kasının içine konmalıdır. Bu durum, rusların geleneksel matruşka bebeklerine benzer. Kasın tam ortasına, kasın şeklinde bir implant koyarsanız bacağı son derece doğal bir şekilde dolgunlaştırmış olursunuz. İmplant kesinlikle dışarıdan anlaşılmaz (aynen bir matruşka bebeğin içindeki diğer matruşka bebeklerin dışarıdan görülememesi gibi). Buna "dolgunlaştırma" diyorum; "kalınlaştırma" demiyorum; çünkü bu bir "bacak kalınlaştırma" değil aslında. Neden? Silikon bacak implantları sadece kası büyütür, çünkü kasın içine konur. Bacakta bu kas bacağın dizle ayak bileği arasında üst 2/3 ünde bulunur. Kasın aşağı doğru devam eden kısmı, ligaman yapıdadır ve implant buraya kadar uzanmaz. Yani kısaca, bu implantlar ayak bileğine kadar uzanmaz, yukarıda, kas kısmında kalır. Sonuçta biz implantı kasın içine koyarak, bacağın (diz-ayak bileği arası) kaslı, etli kısmını kalınlaştırmış oluruz ama ayak bileği aynı kalır. Kadınlar için bu zaten istenen bir şeydir. Kadın vücudu kıvrımlı, bazı bölgeleri dolgun, bazı bölgeleri ince yapıdadır (klasik cam kola şişeleri kadın vücudundan esinlenerek o formda yapılmıştır). Bacakta da kadınsı ve çekici bir görünüm için baldırın etli kısmının dolgun, ayak bileğinin ince olması istenir. Silikon implantların kasın içine konması ile, implantların dışarıdan farkedilmesi imkansız olarak, hastalara bu kadınsı görünüm kazandırılabilir.

Erkeklerde de aslında durum aynıdır; sadece bir farkla.. Erkeklerde bacak kasının nazik bir kıvrıma değil, belirgin kaslı görünüme sahip olması istenir. Bu yüzden erkek hastalarda bir tarafı daha kalın olan asimetrik implantlar kullanılmalıdır. Böylece baldır kası dolgunlaştırılırken kaslı bir görünüm elde edilir. Kadınlarda ise daha nazik kıvrımlara sahip simetrik implantların kullanılması daha iyi sonuç vermektedir.

Bu implantların kas içine yerleştirilmeleri eskiden ciddi bir sorundu, çünkü bu implantları üreten hiç bir firma, implantları kas içine yerleştirmek için uygun bir cerrahi alet sağlamıyordu. Bu yüzden ben, implantları kas içine yerleştirmek için uygun bir cerrahi alet geliştirip 2014 yılında bunun uluslararası patentini aldım (patent no: TR2014 12611 Y). Bu aletin (İdil baldır disektörü) bilimsel tanıtımını 2016 yılında estetik cerrahi kongresinde gerçekleştirdim. Bu alet sadece ülkemizde, maliyetine üretilip satılıyor, ben satışından herhangi bir pay almıyorum; çünkü bunu ticari bir ürün olarak geliştirmedim. Silikon implant ile bacak estetiği ameliyatındaki zorlukları ortadan kaldıran bu özel aleti, Türk plastik cerrahi doktorlarına hediyemiz olması amacı ile sadece maliyetine satılmasını sağladım. İdil baldır disektörü, ameliyat süresini 1 saate düşürmüş, ameliyatın kansız olmasını sağlamış ve implantın tam istenen yere konmasını sağlamıştır. Bu cerrahi aletin, bu ameliyat için bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. İdil baldır disektörü hakkında geniş bilgiyi web sitemde bulabilirsiniz: www.bacakestetigi.com

Silikon implant ile bacak estetiği diz arkasından yapılan bir ameliyattır. Dizin arkasında iç kısıma 3-4 santimlik bir kesi yapılır ve buradan baldır kasına ulaşılır. İdil baldır disektörünün bir ucu ile implantın konacağı boşluk açılır. Disektörün diğer ucu ile implant içeri yerleştirilir. Bu aşamalar tamamen kansızdır; çünkü hiç bir doku kesilmez. İmplant, kasın lifleri arasına konmaktadır. Bu yüzden kanama olmaz. Kas, ciltaltı dokular ve cilt dikilerek bir bacağın ameliyatı bitirilir. Her iki bacağın ameliyatı baştan sona 1 saat kadar bir süre alır. Diz arkasındaki dikiş izi genelde çok iyi iyileşir; kalan iz pek belli olmaz. Hasta 1 gece hastanede tutulur, ertesi sabah taburcu edilir. Hastanın evde 3 gün istirahat etmesi gerekir. Daha sonra ilk kontrolünde (3. gün) bacaklardaki sargıları açılır ve yürümesine izin verilir. Genellikle 1 haftanın sonunda normal yürümesine kavuşur. Bu ameliyatın önemli bir özelliği vardır, hastaya en baştan bu durum anlatılmalıdır; ameliyattan sonra 3-6 ay kadar bir süre bacak bir miktar daha hacim kazanır. Bunun sebebi, esnek olmayan kas zarının zamanla gevşeyip bacağın daha kalınlaşmasına izin vermesidir. Kasın zarı esnek değildir ama kas içine konan implant bu zarı içeriden zorlar. Zamanla (3-6 ay içinde) bacak biraz daha kalınlaşır. Cerrahın, bu özelliği bilip, konacak implantın hacmini ona göre ayarlaması gerekir. Tecrübeli bir cerrah, bacağın 6 ay sonra ne kadar kalın olması gerektiğini hesaplayıp implantı ona göre seçer. Anlayacağınız, ameliyatın hemen sonrasında göreceğiniz görüntü bacağın son hali değildir. Son halini ancak 6 ay sonra görebilirsiniz. Bu durumu kendi gözleri ile görmek isteyen hastalara tavsiyem şudur: ameliyattan sonra sargılar açılınca bacağınızın (diz-ayak bileği arası) en kalın yerini mezura ile çepeçevre ölçün. 3 ay sonra aynı yerden bir ölçüm daha alın; bir de 6 ay dolunca bir ölçüm alın. Bacağın aylar içinde biraz daha kalınlaştığını göreceksiniz..

Bu ameliyatı eskiden genel anestezi ile yapıyorduk. Bunun sebebi, ameliyatın yüzü koyun pozisyonda yapılmasıdır. Aslında bu ameliyat belden uyuşturarak (spinal anestezi ile) de yapılabilir; fakat uyanık hastanın bir saat yüzü koyun yatmasının konforlu olmadığını düşünüyorduk. Maalesef ocak ayından beri dünyayı saran pandemi sebebi ile genel anestezi ile ameliyat yapmak -en azından hastalığın aşısı yada tedavisi çıkana kadar- riskli hale gelmiştir. Bu sebeple Covid-19 tedavisi bulunana kadar bu ameliyatı spinal anestezi ile, hastayı uyutmadan belden uyuşturarak yapmaya karar verdik. Hastaya genel anestezi verilmediği ve solunumu makinaya bağlanmadığı için şu an spinal anestezi daha güvenli gibi görünüyor. Ayrıca ameliyattan önce artık akciğer bilgisayarlı tomografisi istiyoruz. Hastada bir covid-19 enfeksiyonu varsa akciğer bilgisayarlı tomografisi bunu anlamamızda yardımcı olmaktadır. Bu gizi önlemler hastalarımızın güzenliği için şarttır. Güncel gelişmelere göre prosedürler değişebilir tabii ki; güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Op. Dr. Oytun İdil

oytunmd@gmail.com

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