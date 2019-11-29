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29.11.2019 - 15:22 |

Ortodonti nedir, neye bakar? Ortodonti bölümü doktoru (ortodondist) hangi hastalıklara bakar?

Ortodonti en çok hasta başvurusu olan diş hekimliği branşlarından bir tanesidir. Bu nedenle çoğu kişi "Ortodonti nedir, neye bakar? Ortodonti bölümü doktoru (ortodondist) hangi hastalıklara bakar?" sorularının cevabını merak eder. Diş hekimliğinin bir uzmanlık dalı olan ortodonti ile ilgili merak ettkilerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

Ortodonti nedir, neye bakar? Ortodonti bölümü doktoru (ortodondist) hangi hastalıklara bakar?

Genellikle diş problemi yaşayan hastalar hangi durumlarda doğrudan ortodontiye başvuracaklarını bilemezler. Peki ortodonti nedir, ortodonti neye bakar?

Ortodonti ne demek?

Fransızca "orthodontie "diş düzeltme mesleği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca "düz, doğru"  anlamına gelen "orthos" ve Eski Yunanca  "diş" anlamına gelen "odont" sözcüklerinin bileşiğidir.

Ortodontist nedir?

Dişlerin çene kemikleri üzerinde estetik olarak ve görevlerini yapacak biçimde yerleştirilmesini konu alan diş hekimliği koluna "ortodonti" denir. Ortodonti üzerine uzmanlaşan diş hekimlerine ortodontist denir. Ortodonti uzmanları, genel diş hekimliği uygulamalarının yanında diş ve çene yapılarını ilgilendiren her türlü problemi çözüme kavuşturan hekimlerdir. Dişlerdeki çapraşıklık, eksiklik, kapanış problemleri, ileri ve geri çene durumları, çene darlığı, 20 yaş dişlerinin yarattığı sıkıntılar da ortodonti uzmanı tarafından tedavi edilir.

Ortodonti neye bakar?

Ortodonti, diş ve çene uyumunun bozulmasına neden olan durumların teşhisi ve tedavisini gerçekleştirir. Estetik görüntü açısından insanları rahatsız eden bozuklukların yanı sıra yaşamı direkt etkileyen doğuştan gelen veya daha sonradan oluşan sorunların tedavisi gerçekleştirilir. 

Ortodonti bölümü hangi hastalıklara bakar?

Diş hekimleri, bir hastanın diş geçmişine bakarak, dişlerinin alçı modelini alarak veya dişlerinin röntgenine bakarak ortodontik çalışma gerektirip gerekmediğini söyleyebilir. Bir diş hekimi ortodontik çalışmaya gerek olduğunu söylediğinde size gereksinimlerinize en uygun tedavi planını sağlayabilecek bir ortodontiste yönlendirebilir.

Bir ortodonti uzmanı;

– Dişlerinde yamukluk ya da çarpıklık gibi şekil bozuklukları,
– Çenede doğuştan ve sonradan meydana gelen şekil ve kapanış bozuklukları, çene kırıkları,
– Çenedeki doğuştan gelen veya sonradan parmak emme ya da yanlış biberon dolayısıyla meydana gelen yapısal bozukluklar,
– Alt veya üst çene kaynaklı çene seviye farklılıkları,
– Çene travmaları ve çene kisti problemlerini tedavi eder.

 

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