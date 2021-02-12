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12.02.2021 - 17:29 |

Oruç Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? Aralıklı Oruç Diyeti Listesi Örneği...

Diyet insanlar için ve insanlar içinde daha çok kadınlar için önemli bir faktör olan kilonun kontrol altında tutulmasında veyahut fazla kilonun verilmesinde önemli bir yere sahiptir. Diyet çeşitleri farklılık göstermektedir. Özellikle pandeminin olduğu günümüzde hareketsiz yaşam farklı diyet türlerini ortaya çıkarmıştır. Oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç diyeti listesi örneği nasıldır? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili benzer bilgileri ayrıntıları ile derledik...

Oruç Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? Aralıklı Oruç Diyeti Listesi Örneği...
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Oruç diyeti çok farklı türlere sahip olmakla birlikte genel olarak kişinin belli bir süre hiçbir şey yemeyerek kilo vermesine yardımcı olan bir diyet programıdır. Günümüzde aralıklı oruç diyeti iyice popüler bir hale gelmeye başlamıştır.

Oruç Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?

Oruç diyeti şeklinde adlandırılan diyet çeşidi, kişinin gün içinde belli bir zaman aralığında hiçbir şey yemeyerek kilo vermesini sağlayan aynı zamanda mide hazmını olumlu olarak etkileyen bir diyet çeşididir. Oruç diyeti genel olarak günde iki öğün yemek yemeyi öneren bir diyet çeşididir. Bu diyet çeşidinde ara öğün çok fazla tercih edilmemektedir. Ancak yemek yenilmesinin yasak olduğu saatlerde kalorisiz olan su, bitki çayları, Türk kahvesi ve bunun yanı sıra şekersiz çay içine bilmektedir.

Aralıklı Oruç Diyeti Listesi Örneği

Aralıklı oruç diyeti günümüzde insanlar arasında gittikçe popüler hale gelen bir diyet çeşididir. Özellikle bu dönemde kilo problemi yaşayan insanların ilk başvurdu diyet türlerinden birisini teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra diyetisyenlerde bu diyet programını kişilere sıklıkla önermektedir ve kişilere yaptıkları diyet listelerini bu aralıklı orucu baz azalarak yapmaya başlamışlardır. Aralıklı oruç diyeti kişinin öğlen 12 akşam 20 olarak 2 öğün yemek yemesini ifade eder. Bunun yanı sıra kişi bu diyet çeşidinde çok fazla ara öğünü yapması önerilmez. Bunun yanı sıra yemek yemesini yasak olduğu saatlerde kalorisiz olan içecekleri tüketmesi herhangi bir sorun teşkil etmez.

Sabah Kahvaltısında 2 yumurta, 1 dilim peynir, 5 tane zeytin, bir dilim ekmek, bir tane domates, bir ceviz, 3 badem, 3 fındık, bir adet salatalık

Akşam yemeğinde düzenli olarak 1 kase çorba içilecek. Yanında bir kasa yoğurt olacak. Akşamları ya tavuk, ya et, ya balık gibi besin değeri yüksek yararlı besinler tüketilecek.

Aralıklı Oruç Diyetinde Sıklıkla Kullanılan Besinler

Aralıklı oruç diyetinde her besin çeşidine genel anlamı ile yer verilmektedir. Bu diyette protein de, karbonhidrat da, yağ da belirli oranlarda yenilip tüketilmektedir. Ancak bu diyet çeşidinde en çok tercih edilen besin grubunu proteinler oluşturur. Özellikle sabah kahvaltılarında yumurta bu diyetin vazgeçilmez bir unsurudur. Yumurtanın tercih edilmesinin bir sebebi uzun süre tok tutucu bir özelliğe sahip olmasıdır. Yumurtanın yanı sıra zeytin, peynir, yeşillikler aynı zamanda zengin besin içeriğine sahip olan balık, et, tavuk gibi vücudumuzun ihtiyacı olan besinler bu diyette sıklıkla kullanılır.

Oruç Diyetinde Kilo Verme Hızını Artıran Unsurlar

Aralıklı oruç diyeti uygularken diyet onu uyulmasının yanı sıra bazı ufak detaylar da bu süreci bize daha kolay geçmesini sağlar. Aralıklı oruç diyeti ne giden her insan vücudunun ihtiyacına göre belirli bir litre suyu düzenli olarak her gün tüketmelidir. Bu değer ortalama olarak 2 litredir. Bunun yanı sıra bitki çayları bu dönemde büyük bir önem teşkil eder. Yeşil çay bu dönemin en faydalı bitki çaylarından birisidir. Bunun bir sebebi de yeşil çayın ödem atıcı bir özelliğinin olmasıdır. Bunların yanında kişinin düzenli olarak spor, egzersiz gibi faaliyetler gerçekleştirmesi de bu döneme hız katan bir unsurdur.

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