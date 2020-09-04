Öykü İsminin Anlamı Nedir? Öykü Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Öykü ismi, Türkçe kökenli bir isim olup, kökü çok eskilere dayanmaktadır. Öykü’nün kısaca Türkçe anlamı ayrıntıları ile anlatılan hikaye ve masal demektir.



Öykü Ne Demek?



Öykü, kuşağa hoş gelen telaffuzu ve güzel anlamı sayesinde kız çocuklarına günümüzde en çok verilen isimler arasında yer alır. TDK’da Öykü isminin anlamı, masal, hikaye, ayrıntılarıyla anlatılan olay demektir. Çocuklara idim verilirken isimlerin karakteristik özellikleri de dikkate alınmalıdır. Çünkü çocuklar, isminin karakteristik özelliklerini ömür boyu üzerinde taşır. Öykü, ses uyumu ve kuşağa hoş gelen söylenme şekli nedeni ile isim tercihlerinde sıkça kullanılıyor. Öykü, hikaye ve olayları en ayrıntılı şekilde anlatma biçimidir. Aynı zamanda masalsı anlatımla da özdeşleştirilir. Bu nedenle bu derin anlamları taşıyan Öykü ismi, ebeveynlerin en çok tercih ettiği kız isimleri arasında yer alıyor.



Öykü İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Öykü ismi, Kur’an’da geçmiyor. Fakat bir ismin Kur’an’da geçmemesi o ismin kötü bir isim olduğu anlamına gelmiyor. Çocuğunuza vereceğiniz ismin caiz olması ve hoş anlamlar taşıması çocuğunuza isim seçmeniz için yeterli kriterlerdir. Öykü ismini kız çocuklarına vermek caizdir. Bu nedenle rahatlıkla çocuğunuza Öykü ismini verebilirsiniz. Gerek masalsı anlamı gerek naif söylenme tarzı ile kız çocuklarına yaygın olarak verilen bu isim, eskiye nazaran günümüzde daha çok popülerlik kazanmış bir isimdir. Kökeni çok uzun yıllar öncesine dayanan öykü ismi, tüm ayrıntılarıyla anlatılan bir hikaye demektir. Geçmişteki pek çok hikaye ve masal günümüze öykü ismi ile geçmiştir.