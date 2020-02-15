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15.02.2020 - 00:00 |

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Kuşkusuz bu haftanın en dikkat çekici olayı Mars’ın bugün Oğlak burcuna geçişi.

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Kuşkusuz bu haftanın en dikkat çekici olayı Mars’ın bugün Oğlak burcuna geçişi. Bu dönemde bizi daha kararlı, mücadeleci ve hırslı kılan pek çok durum gelişebilir. Daha planlı ve gerçekçi olmaya bakalım. Yarın da Merkür Balık’ta geri gitmeye başlıyor. Bu nedenle iletişimde karışıklıklar, yanlışlıklar, dikkatsizlikler gündeme gelebilir. Düşüncelerimizi net anlatmakta zorlanabiliriz. 19-23 Şubat günleri arasında daha sakin ve pek çok konuda sabırlı olmaya bakalım. 22’si civarında yeniliklere ve değişik alternatiflere daha açık olabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

16 Şubat Pazar

Bugün hareket ve yeni keşifler içindeyiz. Gelecek yönünde daha hevesli olabiliriz.

17 Şubat Pazartesi

Sosyal alanda ya da dışa dönük uğraşlar içinde pozitif olabileceğimiz bir gündeyiz.

18 Şubat Salı

Bugün özellikle dikkatli olmak ve aşırı riskli işlere girmemeliyiz. Ani durumlar huzursuzluk getirebilir.

19 Şubat Çarşamba

Hırs yapmamak ve duygusal açıdan daha dayanıklı olmak gerekiyor.

20 Şubat Perşembe

Özellikle günün ilk yarısında bizi kısıtlayan koşullar var. Sabır göstermek lazım.

21 Şubat Cuma

Kendimizi düşünceler içinde bulabiliriz. Ancak yenilik yapmak pek kolay olmayabilir.

22 Şubat Cumartesi

Yeniay öncesinde oldukça hayalciyiz. Bununla birlikte, aceleci girişimler pek sonuç vermeyebilir.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Ancak aşkta daha sakin olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

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Bugün

Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay Akrep burcunda ilerlerken yolculuklar, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve dışarı çıkmalısınız.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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