Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Kuşkusuz bu haftanın en dikkat çekici olayı Mars’ın bugün Oğlak burcuna geçişi.
Kuşkusuz bu haftanın en dikkat çekici olayı Mars’ın bugün Oğlak burcuna geçişi. Bu dönemde bizi daha kararlı, mücadeleci ve hırslı kılan pek çok durum gelişebilir. Daha planlı ve gerçekçi olmaya bakalım. Yarın da Merkür Balık’ta geri gitmeye başlıyor. Bu nedenle iletişimde karışıklıklar, yanlışlıklar, dikkatsizlikler gündeme gelebilir. Düşüncelerimizi net anlatmakta zorlanabiliriz. 19-23 Şubat günleri arasında daha sakin ve pek çok konuda sabırlı olmaya bakalım. 22’si civarında yeniliklere ve değişik alternatiflere daha açık olabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
16 Şubat Pazar
Bugün hareket ve yeni keşifler içindeyiz. Gelecek yönünde daha hevesli olabiliriz.
17 Şubat Pazartesi
Sosyal alanda ya da dışa dönük uğraşlar içinde pozitif olabileceğimiz bir gündeyiz.
18 Şubat Salı
Bugün özellikle dikkatli olmak ve aşırı riskli işlere girmemeliyiz. Ani durumlar huzursuzluk getirebilir.
19 Şubat Çarşamba
Hırs yapmamak ve duygusal açıdan daha dayanıklı olmak gerekiyor.
20 Şubat Perşembe
Özellikle günün ilk yarısında bizi kısıtlayan koşullar var. Sabır göstermek lazım.
21 Şubat Cuma
Kendimizi düşünceler içinde bulabiliriz. Ancak yenilik yapmak pek kolay olmayabilir.
22 Şubat Cumartesi
Yeniay öncesinde oldukça hayalciyiz. Bununla birlikte, aceleci girişimler pek sonuç vermeyebilir.