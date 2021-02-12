Pagan Nedir? Paganlık Ve Paganizm İnancı İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeye göre birçok paganizm türü vardır. Bunların başında Budizm, Cermen Paganizmi ve Hinduizm gelir. Her birinin kuralları ve ritüelleri farklıdır.

Pagan Nedir?

Paganizm dinine inanan kişilere pagan adı verilir. Paganlar genellikle küçük topluluklar halinde ve doğa ile iç içe yaşarlar. İnsanlar izole bir yaşam sürerler. Her şeyi paylaşırlar ve mal mülk hırsından uzak bir yaşam sürerler.

Pagan kabilelere liderlik edenlerin ruhani olarak üstün olduğuna inanılır. Lider seçilen kişi iyi ve kötü ruhlarla irtibata geçebilir. Pagan kelimesi ''paganus'' sözcüğünden türetilmiştir. Kır sakinleri anlamına gelen bu ifade, daha sonra insanlardan uzak bir şekilde yaşayan kabileleri tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır.

Paganlık Ve Paganizm İnancı İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Paganizmin tarihi milattan önceye kadar uzanmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların sonunda ilk pagan kabilelerin Orta Asya'da ortaya çıktığı öğrenildi. Paganizm öğretisine göre dünya iyi ile kötü ruhların çatışmasından doğmuştur. Buna karşın iyi ile kötünün savaşı sonsuza kadar sürecektir.

Bu dinin İslam ya da Hristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerden en büyük farkı ahiret inancının olmamasıdır. Paganlara göre evren ve dünya sonsuza kadar devam edecektir. Hem İskandinav hem de Cermen paganizminde tenasüh adıyla da bilinen reenkarnasyon inancı hakimdir. Günahkar insanlar bitki, hayvan ya da cansız bir nesne olarak dünyaya geri dönebilir.