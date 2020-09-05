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05.09.2020 - 01:59 |

Pamir İsminin Anlamı Nedir? Pamir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İki farklı köken üzerinden gelen Pamir, okunuşu ve anlamı ile beraber dikkatleri üzerine toplayan güzel isimlerden biridir. Erkek çocukları için kullanılan bu ismin anlamı pek çok ebeveyn tarafından merak ediliyor. Peki, Pamir isminin anlamı nedir? Pamir ne demek, ne anlama gelir? İşte bilmesi gerekenler.

Pamir İsminin Anlamı Nedir? Pamir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Pamir ismi hem Türkçe hem de Farsça kökenli bir ad olarak öne çıkmaktadır. Her iki dil üzerinden de farklı bir anlama geldiğini söylemek mümkün. Özellikle anlamları açısından dünya çapında bilinen bir isim olduğu söylenebilir.

Pamir Ne Demek?

Hem Farsça hem de Türkçe anlamları üzerinden Pamir ismi dünya çapında güzel ve özel bir ortak anlam sunmaktadır.

- Orta Asya'da yükseltisi 7000 metreyi geçmiş olan, yüksek dağlık külle
- Dünyanın çatısı (Farsça)

Her iki anlamı ortak olarak yüksekleri ifade etmektedir. Böylece çocuklar için verilebilecek bu güzel isim geleceğinin yüksek ve parlak olduğunu anlatan karakteristik bir özellik sunmaktadır. Bu sebepten dolayı oldukça fazla sevilen ve son dönemlerde ilgi gören güzel isimler içerisinde yer alıyor.

Pamir ismini tek başına kullanabilir ve isterseniz başka isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Hem okunuşu hem de anlamları ile dikkatleri üzerine toplayan bu güzel isim, günümüzde internetten en çok aranılan adlar içerisine girmiş durumda.

Pamir İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Pamir ismi Kur'an'da geçmemektedir. Hem sözlük hem de isim anlamı olarak kullanılabilen Pamir, Farsça ve Türkçe de amaca göre değişmektedir. Özellikle Türkçede daha çok isim olarak erkek çocukları için değerlendirilir.

Sözcük anlamı üzerinden aynı zamanda Orta Asya’da bir yayla olarak da dile gelmektedir. Ancak daha çok dünyanın çatısı olarak bilinir ve bu anlamı üzerinden isim olarak değerlendirilir. Erkek çocuklar için listeye alınabilecek en etkili isimler arasında yer alıyor.

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