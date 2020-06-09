Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Ruh Sağlığı Haberleri Pandemi süreci psikiyatrik hastalıkları nasıl etkiledi?
09.06.2020 - 13:18 |

Pandemi süreci psikiyatrik hastalıkları nasıl etkiledi?

Corona virüsün sebep olduğu Covid-19 salgınının yol açtığı sosyal izolasyon durumu, psikiyatrik hastalıkların seyrini de etkiledi. Uzmanlar, normalleşmeyle beraber bu hastalıkların takibinin ihmal edilmemesi uyarısında bulundu. Özellikle anksiyete noktasında dikkatli olunması gerektiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Barış Önen Ünsalver bakın hangi tavsiyelerde bulundu

Pandemi süreci psikiyatrik hastalıkları nasıl etkiledi?
ABONE OL

1 Haziran itibarıyla kademe kademe normalleşme döneminin başladığını hatırlatan Yrd.Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Mart ayının ikinci haftasından beri corona virüs ve yol açtığı pandemi nedeniyle bir kısıtlama halindeydik. Corona virüsün çıktığı ilk günlerde büyük bir belirsizlik, panik hatta kaos halinde yaşıyorduk. Bugün itibariyle bu oldukça azaldı. Bu kaos ve paniğin sebebi virüs hakkındaki bilgisizlikti. Bu süreç içerisinde bir arada olma, beraber olma, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de aynı sorunu yaşıyor olması gibi nedenlerle zorluklarla başa çıkabildik ancak bireysel olarak her birey farklı şekillerde etkilendi. Kiminin uyku sorunları kiminin iştah sorunları, kiminin alkol-madde kullanım problemleri ortaya çıktı. Kimi insanlar geçici süre işsiz kaldılar kimi kişiler daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Günlük alışkanlıklarımız gibi daha önce düzenli olan şeylerin dengesi bozuldu ve yeni bir denge kurulmaya çalışıldı” dedi.  

Psikiyatrik hastalıklar kötüleşebilir ya da alevlenebilir

Psikiyatrik hastalıklarda stresi yönetme becerisinde güçlükler yaşanabileceğini kaydeden Yrd.Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Stres yükünün fazla olması psikiyatrik hastalık tablosunun kötüleşmesi ya da iyileşmiş bir tablonun alevlenmesine neden olabilir. Psikiyatrik hastalıkları olan bireyler bu süreçten diğer bireylere göre uzun vadede daha olumsuz etkilenebilirler” uyarısında bulundu. 

Bağımlılık ve anksiyeteye dikkat! 

Evde kalma sonucu depresyon, can sıkıntısını giderme güçlüğü yüzünden alkol ve diğer maddelerin kullanım sorunları, sosyal mesafe artsın dendiği için paranoid tablolar ve psikotik atakların da tetiklenebileceğini söyleyen Yrd.Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Bu dönemde sağlık anksiyetesi şiddetlenebilir. Psikiyatrik hastalığı olanların bu süreçte eğer kullanıyorlarsa ilaçlarını aksatmamaları, uyku veya iştah düzensizlikleri varsa en kısa sürede hekimleriyle irtibata geçmeleri, psikoterapiye gidiyorlarsa terapilerini bırakmamalarını öneririm. Böyle yüksek stres yaşanan bir dönemin ardından ağır ruhsal bedellerini ödememek için psikiyatrik psikoterapötik tedavilerin aksamamasına özen gösterilmesi gerekli” diye konuştu. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Normalleşirken corona virüs psikolojisinden arınmanın yolları

'Corona virüsle yaşamaya devam edeceğiz'

Normalleşme adımlarına rağmen önümüzde uzun bir sürecin olduğunu kaydeden Ünsalver, “Sağlık Bakanımızın da ısrarla söylediği gibi, süreç iyimser gidiyor, hasta sayıları vefat sayıları düşüyor ama corona virüs bitmiş değil. Önümüzdeki belki aylar ya da bir yıl önümüzde bilmediğimiz bir süre boyunca da biz aldığımız bütün derslerle beraber corona virüs gerçeği ile yaşamaya devam edeceğiz” dedi. 

Psikolojik iyi oluşun kaynaklarına dikkat! 

Belirsizliğin insan ruhunu dalgalandırdığını, kimi zaman çeşitli psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabileceğini kaydeden Yrd.Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, şunları söyledi: 

“Bu belirsizliğe dayanmak zorundayız. Psikolojik iyi oluşun temel kaynaklarından birisi bu belirsizliğe dayanma gücüdür. Bu yaklaşık üç aylık süreci iyi kötü tamamlayan herkese hatırlatmak isterim ki hepiniz bu belirsizliğe bir şekilde tahammül ettiniz. Belki bazıları psikiyatrik destek aldı ama çoğunlukla insanlık bu belirsizliğe dayandı. Bu duruma dayanıldıysa bundan sonraki sürece de mutlaka dayanılacaktır. Belirsizliğe dayanabilme gücü gelecekte birçok belirsizliğe dayanabilme gücünü de getirecektir. Çünkü insan olarak zaten çok şeyi bilme, kontrol edebilme, değiştirebilme gücüne sahip değiliz. Biz her şeye muktedir değiliz. Psikolojik iyi oluşun başka bir bileşeni de bu tevazudur. Yani insan olduğunuzu, birçok kusurunuz olduğunu, çok az şeyi kontrol edebilir olduğunuzu, hayatta birçok alanda sürekli yardım, destek, iş birliğine ihtiyacınız olduğunu hatırlamak önemlidir. Psikolojik iyi oluş için üçüncü şey olan dayanışma ruhunun sürdürülmesi gerekiyor. Yani biz tevazu göstereceğiz, sadece insan olduğumuzu hatırlamaya devam edeceğiz ve bu öğretiyi önümüzdeki günlerde de yanımızda taşıyacağız.” 

'Fedakarlık yaparak kendimizi iyi hissedebiliriz' 

Normalleşme sürecinde de özellikle maske, fiziksel mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini kaydeden Yrd.Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Kendimize ve başkalarına olan sorumluluğumuzu yerine getirmek durumundayız. İnsanların sorumluluğunu yerine getirmesi, kendini rahat ve huzurlu hissetmesine yardımcı olacaktır. Bu yüzden birine zarar mı verdim, yanlışlıkla virüs mü bulaştırdım ya da yanlış bir şey mi oldu duygusu düşüncesine kapılmamak ve kendinizi korumak adına bir süre daha kişisel özgürlüğünüzü birazcık kısıtlamak durumundasınız. Bu bir fedakarlık ama bu fedakarlık sonuçta size iyi hissettirecektir” dedi.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alacağınız destekler sizi iyi hissettirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir. İkili ilişkilerde çatışmalar meydana gelebilir. Sakin tavrınızı korumanız size güç kazandıracaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün kendi felsefenizi karşınızdakine anlatmak için güçlü bir duygu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde acele etmeden karar vermeniz sizin için daha iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konulara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın. Gün içinde yapacağınız plan programlar sizi rahatlatacaktır. İş arkadaşlarınızla organize olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde karar alabilir, bazı konuları daha kolay idrak edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait konular tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla program yapmak için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olunması gereken zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKYaşanası Kentler İçin Bisiklet
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaTam yüz ve boyun germe
Nur Demir
Nur DemirHarflerin ilmi - enerjisi
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluUyanma zamanı geldi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanŞanslı olmak
Deniz Tunca
Deniz TuncaAyça Yılmaz Doğan organik gıdaların önemini anlatıyor
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaKaç çeşit burç var?
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker Yıldızİlk dans
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTürk mutfağına ne kadar sahip çıkıyoruz?
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşAromatik bitkinin önemi
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pandemi süreci psikiyatrik hastalıkları nasıl etkiledi?

Pandemi süreci psikiyatrik hastalıkları nasıl etkiledi?

Corona günlerinde varis tedavinizi ertelemeyin

Corona günlerinde varis tedavinizi ertelemeyin

Gebeler coronavirüs konusunda endişelenmeli mi?

Gebeler coronavirüs konusunda endişelenmeli mi?

Burnumuzdan doğru nefes alamazsak neler olur?

Burnumuzdan doğru nefes alamazsak neler olur?

Sıradaki Haber