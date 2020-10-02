Pandemide estetik olarak en Ã§ok saÃ§ ekimi tercih edildi!

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02.10.2020 - 11:24 | | DHA

Pandemide estetik olarak en çok saç ekimi tercih edildi!

Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nda evde kalÄ±nan sÃ¼re insanlarÄ±n aynayla daha fazla vakit geÃ§irmesine de sebep oldu. Bu sÃ¼reÃ§, pandemiye raÄŸmen yeni normalde saÃ§ ekimine ve estetiÄŸe olan talebi de artÄ±rdÄ±.Â

Pandemide estetik olarak en çok saç ekimi tercih edildi!
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Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de saÄŸlÄ±k turizminde Ã¶nemli bir yeri olan saÃ§ ekimini de etkiledi. Pandemi sÃ¼resi boyunca evde kalarak ayna karÅŸÄ±sÄ±nda daha Ã§ok vakit geÃ§iren vatandaÅŸlar, yeni normalle birlikte saÃ§ ekimi ve estetik ameliyatlar iÃ§in hastanelerin yolunu tuttu. Plastik, RekonstrÃ¼ktif ve Estetik Cerrahi UzmanÄ± Opr. Dr. GÃ¼lden AvcÄ± Ã‡akmak ve SaÃ§ Ekim KoordinatÃ¶rÃ¼ Murat Ã‡oban, bu sÃ¼reÃ§te taleplerin deÄŸiÅŸtiÄŸini de vurguladÄ±.

Opr. Dr. Ã‡akmak, Daha genÃ§ kesim gÃ¼zelleÅŸme amacÄ±yla operasyon yaptÄ±rÄ±yor. Kendinde kusurlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ problemli bÃ¶lgeleri dÃ¼zeltmek istiyor dedi. SaÃ§ Ekim KoordinatÃ¶rÃ¼ Murat Ã‡oban ise, SaÃ§ ekiminin Ã¼lkemizde tercih edilmesinin ilk nedeni iyi yapÄ±lmasÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re daha uygun fiyatlarla yapÄ±lÄ±yor ifadelerini kullandÄ±.

Ä°nsanlarÄ±n evde kalmasÄ± kendileriyle ilgilenmelerine neden oldu

Plastik, RekonstrÃ¼ktif ve Estetik Cerrahi UzmanÄ± Opr. Dr. GÃ¼lden AvcÄ± Ã‡akmak, pandemi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda herkesin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tedirginliÄŸi plastik cerrahlarÄ±n da fazlasÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Pandemi dÃ¶neminde de ameliyat olmak iÃ§in Ä±srar eden hastalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getiren Ã‡akmak, Ä°nsanlarÄ±n evde kalmasÄ± kendileriyle ilgilenmelerini artÄ±rdÄ±. O yÃ¼zden Ã¶zellikle kiloyla ilgili olabilecek estetikler, karÄ±n germe, liposuction ve meme estetiÄŸinde artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bunda yaz mevsiminin baÅŸlamasÄ±nÄ±n da Ã§ok katkÄ±sÄ± vardÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ yazÄ±n bildiÄŸiniz gibi kÄ±yafetler inceliyor ve saklamak istediÄŸimiz kilolarÄ± saklamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyoruz. Biraz daha kamuflajÄ±n sorunlu olduÄŸu bir mevsim bu nedenle yaz baÅŸÄ±nda karÄ±n germe ve liposuctionda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ± diye konuÅŸtu.

RekonstrÃ¼ktif vakalarda da artÄ±ÅŸ varÂ 

Vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±yla endiÅŸelerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡akmak, Åžu dÃ¶nemde de estetiklerden daha Ã§ok rekonstrÃ¼ktif dediÄŸimiz vakalarda artÄ±ÅŸ var. Ã–zellikle cilt kanseri vakalarÄ± ÅŸimdiye kadar bekletilmiÅŸ, tatiller yapÄ±lmÄ±ÅŸ ama hala iyileÅŸmeyen bir takÄ±m yaralar var. Bunu da doktora gÃ¶tÃ¼rÃ¼p gÃ¶stersek diye gelen hastalarda bir artÄ±ÅŸ var dedi.

Hayat kalitesini artÄ±rmak amaÃ§lanÄ±yorÂ 

Daha genÃ§ yaÅŸta olanlarÄ±n gÃ¼zelleÅŸme amacÄ±yla operasyon tercih ettiklerine dikkat Ã§eken Ã‡akmak, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

GenÃ§ yaÅŸtakiler kendinde kusurlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ problemli bÃ¶lgeleri dÃ¼zeltmek istiyor. YaÅŸ biraz daha ilerlediÄŸinde artÄ±k estetik ikinci amaÃ§ haline geliyor. Biraz daha hayat kalitesini artÄ±rmak amaÃ§lanÄ±yor. Ã–zellikle meme cerrahisinde hastanÄ±n gÃ¶ÄŸÃ¼sleri bÃ¼yÃ¼kse sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ±, omuz aÄŸrÄ±sÄ±na sebep olabiliyor. KarÄ±nda sarkÄ±klÄ±k fazla ise piÅŸikler meydana gelebiliyor. Hasta estetiÄŸi bir tarafa bÄ±rakÄ±p yaÅŸam kalitesini artÄ±rabilmek ve bu aÄŸrÄ±lardan kurtulabilmek amacÄ±yla operasyon yaptÄ±rÄ±yor. KepÃ§e kulak hastalarÄ± da kulaklarÄ±nÄ± dÃ¼zeltmezse saÃ§ ÅŸeklini Ã§ok etkiliyor. HastanÄ±n yine hayatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ±yor ve o yÃ¼zden kulak ÅŸekli deÄŸiÅŸtirmesi hastaya bir miktar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k saÄŸlÄ±yor. YaÅŸ skalasÄ± bu operasyonlarda Ã§ok geniÅŸ ve 18 yaÅŸÄ±ndan itibaren hastanÄ±n genel durumu iyiyse 70-80 yaÅŸÄ±na kadar ameliyat yapÄ±labiliyor. Ã–nemli olan hem ruhsal hem de bedensel saÄŸlÄ±k. Bunu talep eden hastalarÄ±n ruhsal olarak buna uygun hastalar olduÄŸunu iyi ayÄ±rt etmek gerekiyor.

SaÃ§ ekimine talep Ã¼lkelere gÃ¶re deÄŸiÅŸiyorÂ 

Yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaklamalarÄ±nÄ±n gelmesi ve TÃ¼rkiye'den giden hastalarÄ±n orada karantinaya girmelerinin saÃ§ ekimini de etkilediÄŸine vurgu yapan SaÃ§ Ekim KoordinatÃ¶rÃ¼ Murat Ã‡oban, Talepler Ã¼lkelere gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor. Burada misafirimiz olup da Ã¼lkelerine yolladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hastalarÄ±n kendi Ã¼lkelerinde karantina sÃ¼reÃ§leri varsa hasta buraya gelmekte sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor ve Ã¼lkeme dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde karantinaya girmek istemiyorum diyor. DiÄŸer Ã¼lkelere gÃ¶re saÄŸlÄ±k sistemimiz iyi olduÄŸu iÃ§in biz burada aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶nlemlerle hasta gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayabiliyoruz dedi.

Ã‡ok tercih edilmesinin nedeni iyi yapÄ±lmasÄ±Â 

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen hastalarÄ±n TÃ¼rkiye'yi iyi tanÄ±madÄ±klarÄ± iÃ§in kendisini riske atmak istemediÄŸini vurgulayan Ã‡oban, AvrupanÄ±n geneli ve Ä°ngiltere TÃ¼rkiye'nin saÃ§ ekim taleplerini karÅŸÄ±lÄ±yordu. Pandemiyle birlikte Avrupa Ã¼lkeleri TÃ¼rkiye'yi Ã§ok fazla tercih etmemeye baÅŸladÄ±. Her ne olursa olsun saÃ§ ekiminin Ã¼lkemizde tercih edilmesinin ilk nedeni iyi yapÄ±lmasÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re daha uygun fiyatlarla yapÄ±lÄ±yor ve Ã¼lkemize gelen vatandaÅŸlar burada aynÄ± zamanda tatil de yapabiliyor. Biz diÄŸer Ã¼lkelerdeki merkezlere gÃ¶re daha titiz Ã§alÄ±ÅŸmalar yapabiliyoruz ifadelerini kullandÄ±.

Merkez seÃ§imine dikkat!Â 

SaÃ§ ektirmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Ã‡oban, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

SaÃ§ ektirmek isteyenler saÃ§ ektireceÄŸi yerlerin hastane veya cerrahi iÅŸlem yapabilen klinik olmasÄ±na, doktor denetiminde iÅŸlemin yapÄ±lÄ±yor olmasÄ±na dikkat etmeliler. Rezidans ve apartman katlarÄ±nda birÃ§ok merkez var ama bize gelen 2.seans hastalarÄ±n Ã§oÄŸu Ã¶nceki ekimle alakalÄ± muhatap bulamamalarÄ±. Bu yÃ¼zden kurum Ã¶nemli.

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