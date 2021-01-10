Panik Atak Belirtileri Nelerdir? Panik Atak Neden Olur, Nasıl Geçer?

Panik atak görünürde belirgin bir neden olmamasına rağmen kendini fiziksel şekilde gösteren bir tür korku atağıdır. Panik atak geçiren kişi kalp krizi geçiriyormuş gibi hisse kapılabilir.



Panik Atak Belirtileri Nelerdir?



Günümüzde çok sık görülen panik atak belirtileri görüldüğü takdirde mutlaka bir doktora başvurulması gerekilir. Panik atak hastalığında kişide çarpıntı, nefes darlığı, terleme, aşırı titreme ve soluğun kesilmesi gibi semptomlar görülür. Aynı zamanda panik atak geçiren kişilerde göğüs ağrısı, göğüste baskı hissi, bulantı ve karın ağrısı da görülebilir. Bayılacak gibi bir hisse kapılan kişi o an ölüm korkusu yaşar.



Vücudunda uyuşma hisseden kişide ateş basmaları olması da en önemli panik atak belirtileri arasında yer alır. Panik atak belirtilerinin ne zaman ve nerede çıkacağı belli olmaz. Bu belirtiler aniden bazı tetikleyiciler sonucunda ortaya çıkabilir. Kimi zaman uykuda bile panik atak yaşanabilir. Aynı zamanda panik atak hastalığı anksiyete bozukluğunun bir parçasıdır. Bu kadınlarda daha sık görülür.



Panik Atak Neden Olur, Nasıl Geçer?



Panik atak hastalığına neden olan pek çok faktör olabilir. Özellikle genetik faktörler ve çevresel faktörler birleştiği takdirde panik atak ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra bazı ilaç kullanımı ile karbondioksit de panik atağı ortaya çıkarabilir. Beyin sapında bulunan bölgenin görevini tam yapmaması nedeniyle anatomik bozukluklardan kaynaklı etkenler panik atağa neden olabilir. Ayrıca kişilerde depresyon, gerginlik ve antidepresan ilaçları da panik atağa neden olmaktadır.



Özellikle kafein, sigara, uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklanan panik ataklar da meydana gelebilir. Kişilerdeki ağır travmalar panik atağın nedenleri olarak bilinir. Panik atak hastalığının geçebilmesi için doğru tedavinin uygulanması ve yaşam tarzının iyileştirilmesi gerekir.



Panik Atak Hayatı Nasıl Etkiler?



Panik atak hastalığı bazı durumlarda hayatı olumsuz etkilemektedir. Panik atak kişilerin yaşam konforunu da bozabilir. Özellikle panik atak hastalarında sürüş korkusu, evden çıkma korkusu, sık sık tıbbi bakım alma istedi ve sosyal ortamlardan kaçınma gibi durumlar gözlenir.



Hatta bu kişiler iş yerinde ve okulda sorunlar yaşayabilirler. Ayrıca depresyon, anksiyete ve psikiyatrik sorunlar da yaşanır. İntihar ve intihar düşüncesi etkili olabilir. Bu rahatsızlığı taşıyan kişilerde alkol ve madde kullanımı da öne çıkar. Bu kişiler çoğunlukla finansal problemler yaşayabilirler.



Panik Atak Tedavisi Nasıl Yapılır?



Panik atak tanısı konulduktan sonra doğru tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Panik atak genel olarak pek çok farklı hastalığı taklit edebilir. O nedenle hastalığın öyküsünü bilmek çok önemlidir. Aynı zamanda bu kapsamda hastaya EKG, tiroit testi, solunum fonksiyon testi ve kan sayımı yapılır. Bu şekilde hastalığın tanısı konulduktan sonra tedaviye geçilir. Panik atak hastalığının tıbbi tedavisi bulunmaz. Ama yine de panik atak tedavisinde ilaç tedavisinin yanı sıra nefes egzersizleri uygulanmalıdır.



Bu sayede panik atak hastalığının etkileri azaltılır. Ayrıca bazı durumlarda ise panik atak için hipnoz yöntemi kullanılmaktadır. Hipnoz yöntemi sırasındaki telkinler ile kişilerin korkularından kurtulması amaçlanır. Ayrıca panik atak hastası olan kişilerin düzenli egzersiz yapmaları da son derece önemlidir. Panik atak tedavisi çoğu zaman psikoterapi ile desteklenmelidir.



Panik Atak Hastaları Neler Yapmalı?



Panik atak hastası olan kişiler sağlıklı bir beslenme yöntemini uygulamalılar. Aynı zamanda hayatlarında mutlaka egzersiz ve hareketli yaşama da yer açmalılar. İlaçlarını düzenli bir şekilde kullanan kişiler yaşamlarına da dikkat ederlerse panik atak krizlerini daha az yaşarlar. Özellikle stres ile başa çıkabildikleri takdirde panik atağın da önüne geçebilirler.



Özellikle bu noktada alkol ve sigara kullanımı azaltılmalıdır. Ayrıca genel olarak aşırı kafein tüketiminden kaçınılması gerekir. Günlük tüketilen çay, kahve gibi içecekler de daha az ve düzenli bir şekilde tüketilmeli. Aynı zamanda panik atak hastaları yaşamlarından stresi çıkarmalılar.



Panik Atak Belirtileri Nelerdir?



Panik atak hastalığının belli başlı belirtileri vardır. Panik atak hastalığının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olmaz. O nedenle panik atak geldiği zaman korku yaratabilir. Kişiler de oldukça güç durumlar ile karşı karşıya kalırlar. Aniden başlayan o korku ilk on dakika içerisinde oldukça artış gösterip tepe noktasına ulaşır.



Sonrasında ise yaklaşık 15 dakika içinde bu durum sona ere. Panik atak ise erkeklerden çok kadınlarda görülmektedir. Göğüsteki baskı hissi ile başlayan panik atak nabzın hızlanması ve kalp çarpıntısı ile devam etmektedir. Bunun yanı sıra panik atak sırasında nefes darlığı, ağız kuruluğu ve titreme olabilir. Mide bulantısı ile devam eden bu belirtiler panik atağın gelmesinin habercisidir. Panik atak yaşayan kişilerde yüksek oranda ölüm korkusu da olur.



Panik Atak Nasıl Kontrol Altına Alınmalıdır?



Panik atağı kontrol altına almak oldukça önemlidir. Bu nedenle mutlaka bir doktora gidilmelidir. Hastalığın hikayesi öğrenildikten sonra ise doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Panik atak hastaları ilaç tedavilerini asla aksatmalılar. Bunun yanı sıra sağlıklı bir yaşam ve bol egzersiz yapılmalı. Panik atak hastaları stresten mutlaka uzak durmalılar. Çünkü panik atak hastalığını tetikleyen bazı faktörler olabiliyor. Bu faktörleri de önlemek için tedaviye tem anlamı ile uyum sağlanmalı.



Panik atak anında ağızdan nefes alınarak burundan verilmeli. Panik atak geçiren kişilerin sakinleşmesi için gerekli telkinlerde bulunulmalı. Panik atak durumunun sık sık tekrarlamaması için de mutlaka bir hekim kontrolü olmalı.