Pankreas nedir, pankreas enzimleri nelerdir? Pankreas hastalıkları nelerdir?

Pankreas vücudumuzda yer alan, vücudun çeşitli işlevlerini yerine getirmesini sağlayan organlardan birisidir. Çok önemli işlevleri bulunur.



Pankreas nedir, pankreas enzimleri nelerdir?



Pankreas vücudumuzda bulunan organlardan birisini teşkil etmektedir. Pankreas organının vücuda sağladığı çeşitli yararlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra vücut içerisinde yaşamsal faaliyetleri devam ettirebilmek adına birçok görevi bünyesinde bulundurmaktadır. O nedenle vücudumuz için çok önemli bir organ özelliğine sahiptir.



Pankreas midenin arka tarafında bulunan bir organdır. Bunun yanı sıra vücudumuz için özellikle de sindirim sistemimizin sağlığı için gerekli ve önemli olan enzimleri üretme sahiptir. Bunun yanı sıra aynı zamanda kan şekerinin düzenli bir halde devam etmesi için gerekli olan bazı hormonları üretmektedir. Bu anlamıyla birine bir salgı organı isminizi alabilmektedir. Bunun yanı sıra bu organın düzgün bir şekilde çalışmaması sonucu meydana gelebilecek bir sürü pankreas hastalıkları bulunur.



Pankreas bunun yanı sıra içinde bazı enzimler bulundurmaktadır. Bu enzimlere amilaz, lipaz, proteolitik enzimler örnek verilebilir. Amilaz enzimi hem pankreas hem de tükürük bezinden salgılanan bir enzimdir. Pankreas içinde bulunup aktif bir şekilde sağlanan tek enzim olarak bilinir. Lipaz enzimi yağları parçalama görevine sahiptir. Proteolitik enzimler ise proteinleri parçalamak da görevlidir.



Pankreas hastalıkları nelerdir?



Pankreas organından kaynaklı çeşitli hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların her biri farklı sebepler ve farklı faktörler dolayısı ile oluşum gösterir. Bu hastalıklara şu şekilde sayılabilir: Akut pankreatit hastalığı pankreasta salgılanan bazı enzimlerin pankreas içinde kalıp bağırsaklara geçememe sonucu oluşmaktadır. Bu hastalığın sebepleri safra kesesinde veya kanallarında tıkanıklığın olmasıdır. Bu tıkanıklıkla da safra taşları sebep olmaktadır.



Kronik pankreatit hastalığı ise pankreasın sürekli olarak iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu iltihaplanma sürekli devam ettiği takdirde pankreasta kalıcı hasarlar oluşur. O hasarlarda kronik pankreatit hastalığına sebep olur. Kalıtsal pankreatit hastalığı ise genler yoluyla yani kalıtsal olarak bireylere geçmektedir. Doğuştan oluşum gösteren bir hastalıktır. Pankreas kanseri ise pankreas organını içerisinde var olan kötü öyle bir tümörün çoğalması sonucu oluşum göstermektedir. Bu hastalık birçok sebepten dolayı oluşabilmektedir.



Pankreasın görevleri nelerdir?



Pankreas vücutta bulunan organlardan birisini teşkil eder. Bu organ midenin arka tarafında bulunmaktadır. İçerisinde birçok farklı görevi bulunur. Özellikle vücut için gerekli olan hormonları, enzimlerin üretmek en önemli görevlerinden birisidir. Bunun yanı sıra kan da var olan şeker miktarını düzenleyip kontrol eder.



Proteinleri ayrıştırmak ile görevlidir. Karbonhidratları parçalar. Aynı zamanda sindirim sisteminin üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bazı sindirim sistemi salgınları üretir. Şeker seviyesinde ayarla makine görevli bir organdır.



Vücutta pankreas nerede bulunur ve özellikleri nelerdir?



Pankreas vücut için çok önemli organlardan birisini oluşturur. Bu organın vücut için birçok önemli görevi bulunur. Bir kişinin vücudunda olmazsa olmaz olan organlardan birisidir. Bu organ midenin arka kısmında ve kaburganın bir altında bulunmaktadır.



Vücutta var olduğu yer burasıdır. Aynı zamanda midenin arka tarafında bulunması besinleri sindirmek için ve parçalamak için rahatlık sağlamaktadır. Aynı zamandan pankreas parçalanan besinleri gerekli yerlere ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra birçok büyük ve önemli işlevi bulunur.