Parasal konulara dikkat!

Bugün ne yapılabilir? Maddi konular söz konusu olduğu durumlarda daha dikkatli olmalıyız. Bugün değer verdiğimiz ilişkilerde ve parasal konularda ani gelişmeler nedeni ile daha stresli bir gün yaşayabiliriz. Ani harcamalar ya da alışverişler gündeme geldiğinde pişmanlık yaratabilecek durumlara dikkat edelim. Bugün aynı zamanda sanatsal uğraşlar, yaratıcı çalışmalar bize yeni farkındalıklar getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Başkalarından beklentilerimizde daha dengeli olmaya çalışalım. Kimi zaman acele ile verilen kararlar ya da değerlendirmeler yüzünden zorlanabiliriz. İlginç, beklenmeyen durumlar, karşılaşmalar günlük hayatımızın akışını değiştirebilir. Olumlu ve yapıcı niyetler içinde kalmaya özen gösterelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Yılan Önemli kararlar vermek üzereyiz. Derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.