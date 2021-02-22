Parazit Nedir? Vücuttaki Parazit Nasıl Temizlenir, Tedavisi Var Mı?

Parazitler cilt yüzeyinde bile bulunabilir ve cilt üzerindeki gözeneklerde yaşarlar. Bunlar sekiz bacaklı bir mikroorganizma olarak bilinir ve genellikle zararsızdır. Ama bazen cilt üzerinde tahribat yapabilirler.

Parazit Nedir?

Parazit veya halka arasındaki deyimiyle asalak canlı ile birlikte yaşayan ve canlıya zarar veren organizma olarak tanımlanır. Kıl kurdu olarak biline parazit türü en yaygın olanıdır. Genellikle okul çağındaki çocuklar arasında görülür. Solucanların gözle görülmeyen şekli gibi düşünülebilir ve yaklaşık 5-10 mm uzunluğunda olurlar. Açık renkli olurlar ve iplik parçası görünümümdedirler. Ortalama 6-7 haftalık yaşam süreleri vardır. Parazit nedir diye sorulduğunda ise genellikle kaşıntı ve buna bağlı rahatsızlık hissi yaratan asalaklardır denebilir.

Parazit Bulaşma Nedenleri?

Bulaşma şekilleri farklılık gösterebilir. Tam olarak pişirilmeyen yiyecekler parazit bulaşmasına neden olabilir. Salam, sosis gibi yiyeceklerin içinde bulunan çiğ et parçaları nedeniyle bulaşma riski olduğu düşünülür. Bunun dışında tam yıkanmayan sebze ve meyvelerden de bulaşma ihtimali vardır. Özellikle salata hazırlanırken yeşilliklerin iyice yıkandığından emin olmak gerekir.

Bir başka bulaşma yolu ise sular olabilir. İçme sularına karışan pis sular nedeniyle, parazitler mideye ulaşır. Mideden ise bağırsaklara geçerler. Tüm bu bulaşma yolları sonrası bağırsaklara yerleşen parazitler, makatta kaşıntı yaparlar. Dışkılama sırasında ise ağrıya sebep olabilirler. Kişide yorgunluk ve halsizlik yaratabilir. Uyku sırasında aşırı salya akıtan kişilerde parazit şüphesi olabilir.

Parazit Neden Olur?

Kişilerin kalın veya ince bağırsağında meydana gelen kurt şeklindeki bu parazitler çoğaldıkça sorun teşkil eder. Sayıları arttıkça mesaneye doğru ilerlerler ve yumurtlama şekliyle çoğalırlar. Ülkemizde en çok rastlanılanı ise kıl kurdudur. Kıl kurdu kişiler arasında çok yaygındır. Parazit solucanlarının yumurtaları farkında olmadan yutulduğu zaman ince bağırsağa yerleşir. Burada da birkaç hafta sonra kurt oluşur ve kalın bağırsağa geçerler. Kıl kurdu yumurtalarının olabileceği ortamlar ise;

Tuvaletler

İç çamaşırları

Bardaklar

Oyuncaklar

Mutfak tezgâhı

Banyo yüzeyleri

Bağırsak kurdu oluşumunu çeşitli nedenleri olabilmektedir. Parazitler vücutta çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Tipik bir kıl kurdunun rahatsızlığı aşırı derecede olmayabilir. Yoğun kıl kurdu olduğu durumlarda kadınlarda sistit görülebilir. Yine yoğun parazit durumlarında aşırı kilo kaybı yaşanması olasıdır. Cilt parazitlerinde ise yoğun bir kaşıntı yaşanması söz konusudur. Parazit belirtilerinin bazıları şunlardır;

İştahsızlık veya aşırı yeme hali

Uyku sırasında aşırı salya akıtma

Sürekli halsiz olmak

Makat kısmında rahatsız edici kaşıntı

Karın ağrısı

Vitamin eksikliği sorunu

Vücuttaki Parazit Nasıl Temizlenir?

Parazit tedavisi oldukça kolaydır. Parazit tespit edildikten sonra amaç yeniden oluşmasını önlemek olmalıdır. Tüm ailenin parazit tedavisi görmesi en doğru olanıdır. Tedavi için kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçların düzenli kullanılması sonucunda parazit tedavisi mümkün olur. Yâda yaklaşık 6 hafta boyunca sağlıklı olarak arınmak hedeflenir.

Vücuttaki Parazitin Tedavisi Var mı?

Eğer ilaç kullanımı karar verilirse, ilacı evdeki herkesin kullanması doğru olur. Çünkü parazit çok hızlı yayılmaktadır. Bulaşma durumunu ortadan kaldırmak gerekir. Çamaşırların dezenfekte edilmesi ve ortak alanlarda temizliğe önem verilmesi gerekir. Hamilelik sırasında bu durum yaşanırsa ilaç yerine temizliğe dikkat etmek daha doğru olur.