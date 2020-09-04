Pelin İsminin Anlamı Nedir? Pelin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Pelin, Türkçe dil köküne sahip bir sözcüktür ve bebeğine bir bitkinin adını vermek isteyenler için oldukça iyi bir seçenektir.



Pelin Ne Demek?



Pelin, doğada kendi başına büyüyebilen ve ev ortamında da saksıda yetiştirilebilen bir bitki türüdür. Bu bağlamda; boş arazilerde, kumsallarda ya da kayalık diplerinde bu bitki türü ile karşılaşmak mümkündür. Pelin, sarı renkte çiçekleri ve acı sayılabilecek keskin kokusu ile dikkat çeker. Ayrıca alternatif tıp alanında da sıklıkla kullanılır. Kız çocukları için popüler şekilde kullanılan Pelin, aynı zamanda çınar ve meşe grubundaki ağaçların da meyvelerine verilen isimdir.



Pelin ismine sahip kişilerin daha çocuk yaşlarda bile oldukça özgüvenli oldukları görülür. Bu kişiler girdikleri her ortamda kendilerinden emin bir duruş sergiler ve bu yönleri ile de dikkat çekerler. Ruhsal dünyaları biraz karışıktır, birden fazla farklı duyguyu aynı anda yaşayabilirler. Ancak bunu problem etmezler. Sanatsal alanda yetenekli oldukları bilinir. Bu alanlardan herhangi birine yöneldiklerinde de büyük başarılara imza atabilirler. Duygusal bir yapıları vardır. Ufak şeylere bile kırılıp, bundan dolayı küsebilirler.



Pelin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Ülkemizde isim seçimi yapılırken bakılan kriterlerin başında, kelimenin dil kökeni ve dini anlamı gelir. Pelin isminin Kur’an-ı Kerim’de yer alıp almadığı da sık sık sorulan bir sorudur. Bu bağlamda, Pelin sözcüğünün Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir bölümünde geçmediği bilinir. Ancak bu isim manası bakımından rahatlıkla kullanılabilir.