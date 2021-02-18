Pelvik Kasları Nerededir? Pelvik Taban Kas Egzersizleri Nelerdir?

Pelvik kasları egzersizleri kadınlarda vajinusmus ve erkeklerde ise prostat rahatsızlığını büyük bir oranda engellemektedir.

Pelvik Kasları Nerededir?

Pelvik kasları, pelvik kemiğinin alt kısmında konumlanmaktadır. Üreme organlarını tutan oldukça yumuşak bir doku yapısına sahiptir. Bu doku içerisinde aynı zamanda da kas bulunmaktadır. Pelvik kas egzersizleri ise kadınların ve erkeklerin birçok farklı cinsel rahatsızlıktan kurtaran son derece sağlıklı bir uygulamadır. Bazı durumlarda doktorlar bu egzersizleri tedavi amaçlı önermektedir.

Pelvik Taban Kas Egzersizleri Nelerdir?

Kişilerin, pelvik taban kas egzersizi yapmadan önce vajinal kaslarını çalıştırması gerekmektedir. Bunun için kişilerin idrarı varken tuvalete gitmesi ve tuvaletini yaparken en az dört defa idrarını tutup bırakması gerekmektedir. Bu tamamen pelvik kasları ile ilgili bir olaydır. Kişiler bu sayede kaslarını rahat bir şekilde kasabilirler. Bir işlemi kişiler sürekli olarak uygulayabilirler. İdrar tutma ve bırakma sayesinde kişiler pelvik kaslarına tamamen hakim olmaktadır. Pelvik taban kas egzersizleri ise şu şekilde yapılmaktadır;

Kişiler bu egzersizi yaparken dizlerini hafif açık bir şekilde oturması gerekmektedir.

Dilerseniz bu uygulamayı yatarak veya ayak üzerinde durarak da deneyebilirsiniz.

Öncelikle kişilerin gaz çıkarmak istemiyormuş gibi kendilerini sıkması gerekmektedir.

Bu işlemi uygulamak için bol bol anüs kaslarınızı sıkın.

Özellikle gazınız var gibi düşünerek bu kası sıkın, hareket ettirin ve daha çok çalıştırın.

Kasın net bir şekilde hareket ettiğini hissedin.

Bu uygulamayı yaparken bacaklarınızı, dizlerinizi ve kalçanızı hareket ettirmeyin.

Bu uygulamayı kişiler oturarak yapıyor ise anüs etrafının gergin bir hal aldığını hissedebilir.

Özellikle gerçekten anüs etrafının iyi bir şekilde çekildiğini hissedin.

Kişiler sonrasında tuvalet sırasında yaptıklarını düşünmelidir.

Bu uygulamayı yaparken idrarınızı tutmaya ve durdurmayı çalışın.

Sürekli olarak idrar durdurma testini deneyin. Bir kere durdurduğunuz zaman tamamen idrarınızı yapın. İdrar akımını dilerseniz yavaşlatabilirsiniz. Egzersizleri sıkça yaptıkça, idrar akımınız daha yavaş bir hal alacaktır. Diğer bir uygulanabilecek pelvik taban kas egzersizi ise şu şekildedir;

Ayakta, oturarak veya yatarak dizlerinizi hafif açın.

Sonrasında ise pelvik tabak bölümünü sıkabildiğiniz kadar sıkın ve hareket ettirin.

Bunu en az beş defa deneyin ve yavaşça yapın.

Sonrasında ise hızlı beş kasma yapın.

Bütün uygulamalardan sonra sırayla beş yavaş ve beş hızlı yapın.

Beş saniyeden fazla kasabiliyorsanız, kaslarınız çalışmaya başlamıştır.

Özellikle belirli bir süre sonra kaslarınızın geliştiğini net bir şekilde fark edeceksiniz.