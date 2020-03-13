Penis eğriliği yapan Peyronie hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Peyronie hastalığı nedir?

Hastalığı ilk defa tanımlayan Fransız Cerrahın ismi ile anılan bir penis hastalığıdır. Peniste sertleşmeyi sağlayan süngerimsi dokuların etrafını kaplayan tabakada (tunika albuginea) meydana gelen yapısal değişiklikler ile karakterize bir hastalıktır. Bu yapısal değişiklik neticesinde süngerimsi dokuyu çevreleyen kılıfta sertlikler ve peniste şekil bozuklukları görülmektedir. Kılıf üzerinde meydana gelen kireçlenme aynı zamanda penisin sertleşmesini de engelleyebilmektedir.

Sebepleri nelerdir?

Peyronie hastalığının sebepleri arasında penise uygulanan mikrotravmalar ilk sırada yer almaktadır. Cinsel ilişki sırasında penisin zorlanması, istenmeyen bir hareketle peniste ereksiyon anında bükülme, kıvrılma olması ve ilişki sırasındaki sert penis hareketleri bu mikrotravmaların temelini oluşturmaktadır.

Doğuştan ya da sonradan peniste eğriliği bulunanlarda ilişki sırasında zorlanmaya bağlı Peyronie hastalığı görülebilmektedir. Cinsel ilişki sırasında uzun süreli ve tekrarlayıcı olarak uygulanan bazı pozisyonlar sonrasında da ortaya çıkmaktadır.

Sistemik hastalıklar içerisinde en sık diyabet (şeker hastalığı) ile birlikte görülmektedir. Bunun dışında diğer sistemik hastalıklar (hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği gibi) ve bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar sonrasında da Peyronie görülebilmektedir. Alkol ve sigara da diğer risk faktörleri arasındadır.

Peyronie hastalığının belirtileri nelerdir?

Peyronie hastalığı sırasında peniste oluşan küçük sert alanlar Peyronie plakları olarak isimlendirilmektedir. Bu plaklar çoğunlukla penisin esnemesine ve sertleşmesine mani olduğundan peniste ele gelen sertliklere yol açmakta ve buna bağlı olarak sertleşme kaybı, şekil bozukluğu, penis boyunda kısalma ve penis eğrilikleri gibi çeşitli belirtilere yol açmaktadır.

Hastalık sıklıkla 40-60 yaş grubu aralığında görülmekte olup hiçbir tedavi almaksızın hastalığın kendiliğinden düzelebildiği gibi tedaviye rağmen cerrahi gereksinim de olabilmektedir.

Hastalık belirtilerinin ilk görülmeye başladığı andan itibaren 1 yıl süresince çeşitli ilaçlar tedavide denenmektedir. Bu 1 yıllık sürecin iyi takip edilmesi ve kontrolü önemlidir.

Peyronie nasıl teşhis edilir?

Peyroni hastalığının tanısı hastadan alınan öykü ile konulmaktadır. En yaygın şikayetler arasında peniste sertlik, ağrı, sertleşme bozukluğu, kısalma, eğrilik, cinsel ilişkide zorlanma, cinsel ilişki sırasında peniste ağrı yer alır. Hastanın tarif ettiği plakların elle muayenesi ile plak sayısı, yeri ve boyutları belirlenmektedir. İhtiyaç durumunda penil renkli Doppler ultrasonografiden faydalanılmaktadır. Nadir durumlarda MR gerekmektedir.

Peyronie nasıl tedavi edilir?

Hastalığın belirtilerinin başladığı ilk 1 yıllık süreç içerisinde E vitamini, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, tamoksifen, kolşisin gibi ilaç tedavileriyle hastalık kontrol altına alınmaya çalışılır. Peyronie plağı içerisine ilaç enjekte edilebilir. Bu ilaçlar ile sertliğin eritilmesi amaçlanmaktadır. Penis yüzeyine uygulanan ilaçlar da kullanılabilir.

Peyronie hastalığında cerrahi tedavi

Penisteki eğriliği düzeltmeye yönelik cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Peniste şekil bozukluğuna bağlı olarak oluşan kısalık, eğrilik ya da çeşitli deformiteleri gidermeye yönelik pek çok cerrahi teknik başarı ile uygulanmaktadır.

Peyronie ile birlikte sertleşme bozukluğu ileri derecede olan hastalarda hem eğriliği düzeltmek hem de sertliği sağlamak amacıyla penil protezler uygulanabilmektedir.

Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş