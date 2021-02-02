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02.02.2021 - 15:15 |

Penisilin (Ampisilin) Nedir, Ne İçin Kullanılır? Penisilin Alerjisi Neden Olur, Penisilin İğnesi Kimlere Yapılır?

Penisilini bir antibiyotik çeşidi olduğunu çoğu kişi bilir. Yaygın olarak kullanılmakla birlikte, enfeksiyona karşı çok etkili olduğu bilinen bir ilaçtır. Alexander Fleming 1928 yılında Londra'da öncülüğünü yapan bilim insanıdır. Tıp tarihinde de çok yararlıdır ve sık sık kullanılır. Bu yazımızda, penisilinin ne için kullanıldığını, alerjilerini, alerjilerinin neden olduğu durumları derledik.

Penisilin (Ampisilin) Nedir, Ne İçin Kullanılır? Penisilin Alerjisi Neden Olur, Penisilin İğnesi Kimlere Yapılır?
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Penisilin (ampisilin), en güveni ve ayrıcalıklı antimikrobiyal etkiye sahip ilaçlardan biridir. Stafilakok ve streptokok gibi bakterilere karşı çok etkili olan bir ilaç türüdür.

Penisilin Türleri Nelerdir ve Penisilin Çeşitleri Nelerdir?

Bakteriler ile savaşmakta rol oynayan bu ilaç, zatürre, kulak enfeksiyonu, mesane ve böbrek, akciğer deri enfeksiyonları, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar, kemik ve eklem iltihaplanması gibi birçok virüs ve iltihabın tedavisinde penisilin kullanılmaktadır. Bazı zamanlarda ise bakteriyle savaşmanın yanında koruma amaçlı antibiyotik görevi de görmektedir. Penisilin türleri ise şu şekilde sıralanabilir:
1. Karboksipenisilin: Tikarsilin, Karbenisilin.
2. Üreidopenisilin: Mezlosilin, Piperasilin, Azlosilin.
3. Amino Penisilinler: Bakampisilin, Siklasilin, Divampisilin, Hetasilin, Ampisilin, Amoksisilin.
4. Beta Laktamaz İnhibitörlüler: Tikarsilin-klavulanik asit, Piperasilin-tazobaktam, Amoksisilin- klavulanik asit.
5. Doğal Penisilin: Penisilin G sadece damar ya da kas içine enjekte yoluyla uygulanır. Kristasil, Procilin, Deposilin, Pencrist.
6. Penisilinaz dayanıklı penisilin: Nofsilin, Oksasilin, Doksisilin, Dikloksasilin, Metisilin, Flukloksasilin.

Penisilin Alerjisi Nedir ve Neden Olur?

İnsanların bir kısmının, 'unun penisiline karşı alerjisi olduğunu söylemektedir. Ancak bu rakamın gerçeği %1'lik kısımdır. Ayrıca bu kişilerin sadece %0.03'lük kısmı yaşamını tehdit edecek düzeyde alerjiye yanıt vermektedir. Bağışıklık sistemi ilaçlara karşı hassaslık kazandığı zaman, vücuda ilaç girdiği zaman ilacı zararlı bir madde gibi algılar ya da bu duruma benzer olan ilacı bakteriyel, viral enfeksiyon gibi algılar. Bağışıklık sisteminin verdiği tepkiler sonucunda penisilin alerjisi oluşmaktadır. Bu hassaslığa gelmeden önce vücudun en az bir kere ilaca maruz kalması gerekir. Bu alerjinin bazı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
1. Ateş
2. Gözlerde sulanma
3. Tüm vücutta kaşınma ve beraberinde gelen döküntü
4. Öksürme, nefes darlığı, hırıltı
5. Göz kapaklarında, yüzde, dudakta ve dilde şişme.

Penisilin İğnesi Nedir?

Penisiline alerjisi bulunan kişilerin yaptırdığı bir iğnedir. Kas içine penisilin iğnesi uygulanabilir. Vurulduktan sonra kişi bazı reaksiyonlar verebilir. Nöbet geçirme, saldırganlık hali, depresyon, ölüm korkusu gibi zihinsel bozukluklar bu reaksiyonlar arasında yer alır. Bu iğne sağlık merkezlerinde yapılabilir. İshal, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir.

 

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