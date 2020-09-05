Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Pera isminin kökeni Yunancadır. Ancak Yunancaya ise Latince kökeni olan, ‘Petra’ üzerinden geçmiştir. Ayrıca İbranice üzerinden de bir anlamı bulunduğunu söylemek mümkün. Yani farklı diller üzerinden değişik anlamlara sahip en güzel isimler arasında yer alıyor.



Pera Ne Demek?



Pera farklı isimleri ile beraber kız çocukları için günümüzde oldukça fazla tercih edilmeye başlanan özel isimler içerisinde yer almaktadır. Bu konuda geldiği kökene bağlı olarak değişik anlamlara sahiptir.



- Karşı yaka, öte taraf

- Peri (İbranice)



Aynı zamanda Latince üzerinden, ‘Petra’ ismi kullanılarak üretildiği için bu isminin anlamını da taşıdığını söylemek mümkün. Latince olan bu ismin anlamı ise, ‘Sağlam, güçlü ve kararlı’ anlamlarına gelmektedir. O yüzden telaffuzu ve etkileyici anlamları ile beraber kız çocukları için son dönemlerde çok fazla ilgi görüyor.



Türkçede yeni yeni duyulan ve yerleşmeye başlayan bu isim pek çok insana yabancı gelmektedir. Ancak internetten araştıran ve anlamını öğrenen birçok kişi ismin farklılığından dolayı kız çocuklarına bahşetmektedir.



Pera İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Hem Latince hem Yunanca ve hem de İbranice kökene sahip olan Pera ismi, anlamları üzerinden Türkçede sevilen bir ad haline gelmiş durumda. İsmin popüler olması ile beraber internetten ayrıca bu adın Kur'an'da geçip geçmediği araştırılıyor. Pera ismi Kur'an'da yer almamaktadır.



Eğer kız çocuğunuz için bir isim arıyorsanız listeye Pera adını ekleyebilirsiniz. Özellikle hoş telaffuzu ve okunuşu ile beraber sevilen anlamları üzerinden güzel bir isim olarak öne çıkıyor.