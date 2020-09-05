Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
05.09.2020 - 02:02 |

Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Birçok farklı kökene sahip olan ve ilginç isimlerinden biri olarak Pera öne çıkıyor. Özellikle hem anlamı hem de okunuşu ile ilgi gören bu isim kız çocukları için kullanılmaktadır. Pekii Pera isminin anlamı nedir? Pera ne demek, ne anlama gelir? İşte cevaplar.

Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Pera isminin kökeni Yunancadır. Ancak Yunancaya ise Latince kökeni olan, ‘Petra’ üzerinden geçmiştir. Ayrıca İbranice üzerinden de bir anlamı bulunduğunu söylemek mümkün. Yani farklı diller üzerinden değişik anlamlara sahip en güzel isimler arasında yer alıyor.

Pera Ne Demek?

Pera farklı isimleri ile beraber kız çocukları için günümüzde oldukça fazla tercih edilmeye başlanan özel isimler içerisinde yer almaktadır. Bu konuda geldiği kökene bağlı olarak değişik anlamlara sahiptir.

- Karşı yaka, öte taraf
- Peri (İbranice)

Aynı zamanda Latince üzerinden, ‘Petra’ ismi kullanılarak üretildiği için bu isminin anlamını da taşıdığını söylemek mümkün. Latince olan bu ismin anlamı ise, ‘Sağlam, güçlü ve kararlı’ anlamlarına gelmektedir. O yüzden telaffuzu ve etkileyici anlamları ile beraber kız çocukları için son dönemlerde çok fazla ilgi görüyor.

Türkçede yeni yeni duyulan ve yerleşmeye başlayan bu isim pek çok insana yabancı gelmektedir. Ancak internetten araştıran ve anlamını öğrenen birçok kişi ismin farklılığından dolayı kız çocuklarına bahşetmektedir.

Pera İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Hem Latince hem Yunanca ve hem de İbranice kökene sahip olan Pera ismi, anlamları üzerinden Türkçede sevilen bir ad haline gelmiş durumda. İsmin popüler olması ile beraber internetten ayrıca bu adın Kur'an'da geçip geçmediği araştırılıyor. Pera ismi Kur'an'da yer almamaktadır.

Eğer kız çocuğunuz için bir isim arıyorsanız listeye Pera adını ekleyebilirsiniz. Özellikle hoş telaffuzu ve okunuşu ile beraber sevilen anlamları üzerinden güzel bir isim olarak öne çıkıyor.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.​Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gizem İsminin Anlamı Nedir? Gizem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gizem İsminin Anlamı Nedir? Gizem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Pamir İsminin Anlamı Nedir? Pamir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Pamir İsminin Anlamı Nedir? Pamir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tarık İsminin Anlamı Nedir? Tarık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tarık İsminin Anlamı Nedir? Tarık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Serkan İsminin Anlamı Nedir? Serkan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Serkan İsminin Anlamı Nedir? Serkan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber