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19.02.2021 - 17:18 |

Pet Ne Demek? Pet-Mr, Pet-Bt, Pet-Ct Ne Anlama Geliyor?

Hastanelerde birçok hastalığın teşhis edilmesi için çok sayıda kullanılan, birbirinden farklı tanı yöntemleri bulunmaktadır. En sık kullanılan tanı yöntemlerinden biri PET taramasıdır. Bazen PET-MR, PET-BT, PET-CT şeklinde ifadeler görülür. PET ne demek? PET-MR, PET-BT, PET-CT ne anlama geliyor? İşte genel olarak hastanelerde kullanılan bir çeşit tanı koyma yöntemi olan PET hakkında bilgiler.

Pet Ne Demek? Pet-Mr, Pet-Bt, Pet-Ct Ne Anlama Geliyor?
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Birçok kişi hastaneye gittiğinde kendisi için ya da bir yakını için veya herhangi tanımadığı bir kişi için istenmiş olan PET tarama testlerinden birini görmüştür. Aynı şekilde birçok kişi de bu tanı yöntemi ile herhangi bilgi sahibi olmayabilir. Bunun için bu yazımızda tanı yöntemlerinden biri olan PET hakkında bilgiler vereceğiz.

 PET Ne Demek?

 PET şeklinde yapılan kısaltmanın açılımı “Pozitron Emisyon Tomografisi” şeklindedir. PET damar yolu kullanılarak vücuda enjekte edilen, metabolik olan radyoaktif ajanların biriktiği patalojik ya da normal olan dokuların görüntülenmesini sağlayan nükleer tıp cihazlarına verilen isimdir. Çok sayıda kanser türü, mide-bağırsak hastalıkları, nörolojik bozukluklar, endokrin bozukluklar, kalp hastalıkları ve vücutta bulunan diğer anomalilerin teşhis edilmesinde kullanılır.

 Teşhisin yanı sıra hastalığın şiddetinin belirlenmesini sağlayan ya da tedavi edilebilmesi amacıyla ufak miktarlara radyoaktif maddelerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir görüntüleme yöntemidir. Nükleer tıp prosedürlerinde vücuttaki en uç olan noktalarda dahi moleküler aktivitenin belirlenmesini mümkün olduğu için, hastalıkları erken aşamalarında tanımlayabilmek e hızla tedavi edebilmek için oldukça önemlidir.

 PET-MR, PET-BT, PET-CT Ne Anlama Geliyor?

PET MR: günümüzde sıklıkla görülen kanser çeşitleri, Alzheimer hastalığı, beyin tümörü gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan PET ile MR görüntüleme yöntemlerinin birleşiminden oluşan görüntüleme tekniğidir. Oldukça küçük olan kanser hücrelerinin de tespiti bu yöntemle yapılabilir.

PET CT: Bilgisayarlı tomografinin kısaltması olan CT ile PET yönteminin birleştirilerek uygulandığı tanı yöntemidir. Kalp hastalıkları sırasında canlı dokunun belirlenmesi, demans, Alzheimer, sebebi bilinmeyen ateş gibi birçok hastalıkta kullanılır.

PET BT: Kanserin tespit edilmesi, kanserin metastazının tespiti, tedavinin ardından kanserin yenileyip yenilemediği, kalp krizi, tümörler, nöbetler, epilepsi cerrahisi, Parkinson hastalığı gibi birçok hastalıkta kullanılan bir tanı yöntemidir. PET ile Bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemlerinin birleştirilerek kullanıldığı bir tanı koyma yöntemidir.

 

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