Peygamber Sünneti (Hipospadias) Nedir? Doğuştan Sünnetli Olmak Ne Demektir?

Peygamber sünneti diğer adı ile hipospadias, erkek çocukların cinsel organında görülen bir çeşit gelişim bozukluğudur. Hipospadias, hem idrar yolu hem de penisin görünümü ile ilgili bir anomalidir. Kısacası, idrar deliğinin olması gerektiği gibi penisin ucunda değil de penisin altında başka bir noktada olması durumudur.

Doğuştan Sünnetli Olmak Ne Demektir?

Doğuştan sünnetli olmak, halk dilindeki adı ile peygamber sünneti olarak bilinir. Her yeni doğan 300 bebekten 1'inde görülen bu sorun, penisin içindeki idrar kanalının kısa kalması nedeni ile meydana gelir. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve ilerleyen zamanlarda sorun yaşamaması için bu sorunun kısa süre içinde tedavi ettirilmesi gerekir.

Peygamber Sünnetinin Belirtileri Nelerdir?

Yarım sünnetinin yani peygamber sünnetinin en belirgin özelliği, idrar deliğinin penisin ucunda değil de daha alt taraflarda olmasıdır. Bunun yanında bebeklerde ve çocuklarda şu belirtiler peygamber sünnetinin varlığına işaret eder.

Penisin ucunda hiç sünnet derisinin bulunmaması,

Uç tarafında olması gereken derinin normalden daha fazla ve pelerin tarzında penisin üst kısmına toplanması,

Penisin aşağıya doğru eğik ve kıvrık olması,

Bebeğin çişini pipisinin alt tarafından yapması

Peygamber Sünnetinin Psikolojik Etkisi

Peygamber sünnetinin küçük yaşlarda tespit edilememesi çocuğun sosyal hayata dahil olması ile birlikte ciddi bir sorun haline gelebilir. Çocukta görülebilecek sağlık sorunlarının yanı sıra çocuğun okul hayatında tuvaletini yaparken yaşıtları gibi olmadığı fark edilince yaşayacağı psikoloji de onu olumsuz etkiler. Bu durum, çocukların cinsel gelişimini de olumsuz etkiler. Bu nedenle bu durum, çocukların cinsel kimliklerinin farkına varmaya başladıkları 2 yaşına kadar tedavi ettirilmelidir. Bu sorunun çözülmesindeki en ideal zaman aralığı ise, 6 ay ile 1,5 yıl arasıdır.

Doğuştan Sünnetli Görünüm Nasıl Tespit Edilir?

Doğuştan sünnetli görünüm, hamileyken bazı ultrason görüntülerinde tespit edilebilir. Ultrasonda teşhis edilememesi durumunda ise, bebek doğduktan sonra yapılacak detaylı fiziki muayene tanı koymak için yeterlidir. Tanı koyulan bebeğin tedavisi olabildiğince kısa bir süre içinde yaptırılmalıdır. Bu sorunun tedavi edilmesinde tek tedavi yöntemi ameliyattır. Peygamber sünnetinin tedavisi için cerrahi operasyon ise, normal olmayan idrar yolunu düzeltmek ve penisin aşağı doğru kıvrılmasını önlemek için yapılır.





