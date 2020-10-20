Peynir Altı Suyu, Nerelerde Kullanılır? Peynir Altı Suyunun Faydaları

Genelde peynir yapıldığı zaman ayrıca yanında suyu oluşur. Fakat bu su farklı şekillerde kullanıldığı zaman oldukça faydalı bir besin kaynağına dönüşüyor. Bunu bilmeyen pek çok kişi ise özellikle peynir yaptığı zaman suyunu atıyor. Bunun yerine değişik yöntemleri kullanmak suretiyle sağlıklı bir besin kaynağı olarak peynir altı suyunu değerlendirmek mümkün.



Peynir Altı Suyu, Nerelerde Kullanılır?



Sütü tam olarak mayalamak suretiyle peynir yapıldıktan sonra ortaya sarımsı ve yeşilimsi, aynı zaman ekşi bir kokusu olan peynir altı suyu ortaya çıkıyor. Fakat genelde işe yaramayacağı düşünülerek peynir suyu alınmaktadır. Tabii birçok değişik yöntem üzerinden peynir suyunu kullanmak mümkündür. Böylece hem lezzetli bir kaynak elde edilebilmekte hem de pek çok faydadan yararlanma şansı sağlanmaktadır.



- Çorbaların içerisinde kullanılabilir ve kıvamı arttırılabilir.

- Süzdürüldükten sonra içecek şeklinde kullanılabilir.

- Eti marine etmek amaçlı değerlendirilebilir.

- Hamur işlerinin içerisine konularak hem lezzeti artırılabilir hem de daha yumuşak hale getirilebilir.

- Sağlık açısından yüz ve saç için özel yöntemleri altında maske şeklinde kullanılır.



Görüldüğü üzere bu şekilde birçok farklı yöntem altında peynir altı suyunu kullanmak mümkündür. Özellikle sağladığı faydalar yine beraber peynir suyu altının çok ciddi bir fark yarattığını dile getirmek gerekir.



Peynir Altı Suyunun Faydaları



İçerisinde barındırdığı zengin mineral ve vitamin kaynakları ile beraber, peynir altı suyunun pek çok faydası bulunmaktadır.



- Vücuttaki kalsiyum emiliminin artmasına imkan verir.

- Kemik sağlığına iyi gelir ve kemiklerin güçlenmesine destek verir.

- Sindirim sistemine ait olan farklı problemlere karşı çözüm üretir.

- Bağırsakları çalıştırır ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.

- Oldukça güçlü bir protein kaynağıdır.

- İçildiğinde ya da sürüldüğü zaman cilde iyi gelir.

- Antibiyotik etkisi vardır ve vücuttaki mikropların alınmasına imkan tanır.

- Karaciğeri temizlemede yardımcı olur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kandaki şeker seviyesini dengeler ve sağlıklı şekilde zayıflama imkanı verir.



Peynir Altı Suyunu Kimler Kullanabilir?



Peynir altı suyunu 7'den 70'e herkes kullanabilir. Hem çocuklar için hem de yetişkinler adına özellikle kemik sağlığı ile beraber cilt sağlığı açısından çok etkilidir. Farklı kullanım yöntemleri üzerinden çocukların gelişimi noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Ayrıca yaşlılığı geciktirir ve organları da destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir.