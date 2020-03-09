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09.03.2020 - 16:18 |

Pijama partilerinin olmazsa olmazları

Kız arkadaşlarınız ile toplandığınız ve pijama partisi verdiğiniz bir geceden daha eğlenceli ne olabilir? İşte gecenizi hem eğlenceli hem de oldukça bakımlı geçirmeniz için birkaç öneri...

Pijama partilerinin olmazsa olmazları

1. Cilt temizliği

Yoğun çalışma temposu sırasında, cildinizi günde iki kez temizlemek size bazen zor gelebilir. Ancak kız kıza yapacağınız bir pijama partisi bunun için bir dönüm noktası olacak! İkili cilt temizleme ile geceye başlayarak; diğer adımlara hazırlanabilirsiniz. Temizleyici tonik ve yüz yıkama jelleri size bu konuda yol gösterecek.

2. En sevdiğiniz filmi belirleyin

Kız arkadaşlarınız ile beraber en sevdiğiniz filmleri bir liste halinde yazın. Daha sonra bu filmler hakkında konuşarak, ne izlemek istediğinize karar verin. 'Mean Girls' ve 'Clueless' önerilerimiz arasında.

3. Manikür zamanı

Tırnaklarınızı en son tırnak trendleri ile ustalıkla renklendirmek için ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Hayat telaşlı hale geldiğinde, tırnaklarımız genellikle arka planda kalıyor. Ancak kız arkadaşlarınız ile bir gece geçirdiğinizde, en sıcak görünümleri ortaya çıkarabilir ve birbirlerinize 'DIY' tarifleri verebilirsiniz.

4. Maske yapın

Cilt bakımının en eğlenceli adımı olan maskeyi kız arkadaşlarınız ile beraber uyguladığınızda daha da eğlenceli olacak! Üstelik maske uygulamasını bir üst boyuta taşıyıp; çoklu maskeleme yönteminden yararlanabilirsiniz. Böylece çok sayıda cilt sorununu tek seferde gidermek için yüzünüzün farklı alanlarına aynı anda farklı maskeler uygulamış olursunuz.

5. Kutu oyunları

Her zaman nostaljiye gönderme yapan  bir etkinliğin hayranları olacağız. En sevdiğiniz çocukluk masa oyunlarını oynayarak tüm eski duygularınızı tekrar hatırlayın.

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